Aliança Catalana entraria al Congrés amb 2 diputats segons una enquesta

L'enfonsament del processisme i l'auge d'Aliança Catalana són dues cares d'una mateixa moneda. De fet, l'independentisme identitari ha crescut gràcies a la crisi de Junts, ERC i la CUP. Noves enquestes certifiquen el retrocés dels partits independentistes tradicionals i l'impuls de la formació que lidera Sílvia Orriols.

Una enquesta de Sociomètrica per a El Español situa per primera vegada Aliança Catalana al Congrés dels Diputats. La formació de Sílvia Orriols entraria al Parlament espanyol amb dos diputats.

En realitat, Aliança Catalana no es planteja concórrer a les eleccions espanyoles perquè considera Espanya un país aliè. Però l'enquesta serveix per calibrar la dimensió de la crisi dels partits independentistes que un dia van ser hegemònics. En les últimes eleccions generals, Junts va perdre 204.796 vots i ERC 408.839.

L'enquesta en qüestió assenyala un estancament d'ERC i Junts, que mantindrien els seus set diputats respectivament. Puigdemont avançaria Junqueras amb un 1,8% davant d'un 1,7% en intenció de vot. Orriols estaria a només un punt d'ells, amb un 0,8%.

Aliança Catalana segueix creixent

Això se suma a les últimes enquestes sobre la intenció de vot a Catalunya. Allà el panorama és encara més preocupant per a ERC i Junts. Sobretot per als de Carles Puigdemont, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) és qui més diputats perdria al Parlament.

En canvi, segons les enquestes Aliança Catalana es consolida com el partit que més creix. Això té a veure sobretot amb l'impacte que ha tingut la seva entrada al Parlament i el paper de Sílvia Orriols com a diputada. Les seves intervencions són les més seguides als canals convencionals, i les que més impacte tenen a les xarxes socials.

L'alcaldessa de Ripoll ha aconseguit obrir-se pas al Parlament com la veu del políticament incorrecte. El cordó sanitari de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP ha jugat a favor seu en aquest sentit. Molts la veuen com la veu que s'atreveix a denunciar les injustícies a Catalunya, i a dir allò que altres no s'atreveixen.

Tot i el salt experimentat en els últims dos anys, Orriols segueix lluny encara de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Per apropar-s'hi, entre altres coses, haurà d'accelerar la seva implantació territorial. Les municipals de 2027 apareixen com a clau per a aquesta cursa de fons.