Alejandro Fernández vaticina què passarà amb Carles Puigdemont i Pedro Sánchez

El PP d'Alberto Núñez Feijóo ha tornat a temptar el PNB i Junts amb una moció de censura per fer caure el Govern de Pedro Sánchez. Ha estat després de conèixer-se l'enèsim cas de presumpta corrupció que envolta el PSOE. Com era d'esperar, el partit de Carles Puigdemont ho ha rebutjat i ha mostrat un cop més la seva submissió a Sánchez.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha recordat un article premonitori que va publicar el 13 d'abril al diari ABC. En ell deixava entreveure la seva teoria sobre el moviment que preparen Sánchez i Puigdemont per culminar la ruptura d'Espanya.

Aquell article torna a estar d'actualitat després de demostrar-se que Junts ni tan sols es planteja trencar amb el PSOE. Alejandro Fernández l'ha tornat a compartir a X, i val la pena analitzar-lo. "Insisteixo que és el que crec que intentaran (i tant de bo m'equivoqui)", ha dit.

El 'Procés espanyol' de Sánchez i els seus socis

Alejandro Fernández parteix de la convicció que Pedro Sánchez i els seus socis s'han aliat per “convertir Espanya en una confederació plurinacional”. El líder del PP català creu que hi ha un pla que ell anomena el ‘Procés espanyol’. Aquest es basa en vuit passos:

Indults Supressió de la sedició Modificació a mida del delicte de malversació Expulsió del CNI de Catalunya Inhibició en el compliment de les sentències lingüístiques a Catalunya Amnistia Expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya Autodeterminació a través d'una confederació plurinacional

“Fixeu-vos que els sis primers ja s'han aplicat, el setè s'està executant en còmodes terminis, i que, per tant, només quedaria el vuitè”, ha afegit. Adverteix que “hi van de ple i no es tallen un pèl”. Per això creu que cal “actuar en conseqüència”.

Alejandro Fernández demana no enganyar-se. “Tot indica que Puigdemont i Pablo Iglesias li tenen ganes a Sánchez, però no trencaran fins tancar aquest canvi en la forma de l'Estat”. Per això "sempre que sembla que trencaran acaben pactant a l'últim instant"

Sánchez, Puigdemont, i la Llei de Transitorietat

Alejandro Fernández ha intentat escrutar la ment de Pedro Sánchez i Carles Puigdemont per endevinar els seus moviments i avançar-s'hi. La seva teoria és la següent.

Primer, constata que Sánchez i els seus socis no tenen la majoria de dos terços per reformar la Constitució. Encara que "tampoc la tenien per reformar l'Estatut", i això "mai ha estat un problema per a ells".

En segon lloc, afirma que "són perversos però creatius", i que sempre intenten "estendre a Espanya el pitjor del procés català". Per això la clau està, segons ell, en la Llei de Transitorietat que va aprovar el Parlament de Catalunya al setembre de 2017. Aquella va ser la llei que van impulsar els independentistes per donar cobertura legal al seu pla.

“Recordem que a través d'ella Puigdemont es convertia en cabdill plenipotenciari, dipositari dels tres poders de l'Estat. I ho feia de manera transitòria, sense l'obligació de convocar eleccions fins consolidar la seva obra”, afirma el líder del PP català.

Tem que Sánchez copiï aquesta estratègia i impulsi la seva pròpia Llei de Transitorietat, que "anomenaria 'llei per a l'Espanya plural' o alguna cursileria així". Així podria perpetuar-se en el poder com pretenia Puigdemont. "Si les enquestes no li somriuen, un referèndum sobre la nova forma de l'Estat i després ja veurem"