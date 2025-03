La creació d'una comissaria de Mossos a Manlleu retrata ERC

El PP ha presentat a la Comissió d'Interior al Parlament una moció per a la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu. La proposta va sortir endavant amb els vots favorables de Vox i Junts, però ERC i PSC es van abstenir.

El debat sobre la moció va deixar en evidència la ingenuïtat de l'esquerra amb el tema de la seguretat.

El PP va presentar la moció com una "necessitat" del territori, per garantir la seguretat a la part nord de la comarca. Vic, la capital, concentra gairebé la meitat de la població de la comarca i també pateix greus problemes de seguretat ciutadana.

És per això que el PP proposa la creació d'una segona comissaria de Mossos que alliberi la que ja existeix a Vic. Així, la comissaria de Vic serviria per donar servei a la capital i poblacions del sud com Taradell o Tona. I la instal·lació d'una comissaria a Manlleu podria atendre les necessitats de la zona nord, com Tavertet, Torelló o Sant Pere.

El diputat popular Alberto Villagrasa va apel·lar al consens que genera la proposta. Va recordar que el 2022 ja es va votar una proposta similar, encara que després va quedar en res, i en aquest sentit va lamentar la inacció dels partits que han governat aquests últims anys.

ERC s'oposa a construir més comissaries

Junts va repetir que efectivament ells van proposar a l'octubre de 2022 la construcció d'una nova comissaria a Manlleu. La proposta va ser aprovada a la comissió d'Interior mesos després. Però a Junts asseguren que no es va materialitzar per la falta de voluntat del Govern Aragonès, que "va respondre a la nostra petició tocant la flauta".

La construcció de la comissaria és una antiga reivindicació de Junts al municipi.

A la comissió han recordat que aquestes instal·lacions donarien servei a 60.000 habitants. I que el nombre d'agents per habitant a Osona està per sota de la mitjana catalana. Per això el partit va donar suport a la moció del PP.

En la seva intervenció, el diputat d'ERC Josep Vidal va exposar clarament la posició del seu partit al voltant d'aquesta qüestió. Va dir que "construir més comissaries no és la resposta òptima per acabar amb certs delictes que preocupen a la ciutadania". Va afirmar a més que "el que necessitem són mesures preventives de reeducació".

Per a Esquerra "la resposta policial al territori s'adequa als efectius que té". Va apel·lar a la coordinació entre cossos policials. Així com la necessitat d'un estudi tècnic per valorar les dades delictives i identificar quins delictes pugen i la resposta més eficaç.

Els delictes van pujar un 16% a Manlleu

La proposta va generar també un debat sobre la delinqüència a Manlleu.

Vox va alertar d'una "situació insostenible" en aquest municipi de 21.000 habitants a la comarca d'Osona. "Una ciutat que abans era tranquil·la i familiar s'ha convertit en un focus de criminalitat. El tràfic de drogues i la violència al carrer és el pa de cada dia", va dir el diputat Alberto Tarradas.

Per part del PSC va intervenir Antoni Poyato, que a més és veí de Manlleu.

Va negar el retrat que va fer Vox de la ciutat. Va admetre que té "reptes de convivència i seguretat", i que "els ciutadans tenen preocupació" i que "cal donar una resposta policial adequada". Però va afirmar que és la tercera ciutat més segura i que està molt per sota de la mitjana de delictes per cada mil habitants.

Les dades del Ministeri de l'Interior també mostren que la criminalitat convencional va pujar un 15,9% el 2024. Van augmentar tots els delictes excepte els robatoris amb força en domicilis i establiments, i el tràfic de drogues. Les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 150%, les baralles tumultuàries un 116%, i les sostraccions de vehicles un 33%