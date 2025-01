Pedro Sánchez cedeix i Junts torna al bloc progressista

Nova victòria de Carles Puigdemont sobre Pedro Sánchez. Junts havia demanat al PSOE l'aprovació de diverses mesures socials si volia els seus vots per tirar endavant el decret òmnibus. El Govern finalment ha cedit amb l'aprovació de mesures com la revalorització de les pensions i de l'ingrés mínim vital.

El partit de Carles Puigdemont va ser molt criticat la setmana passada per votar juntament amb PP i Vox en contra del decret. Els van acusar de votar amb la dreta per bloquejar mesures socials. La pressió ha fet efecte, i Junts s'ha prestat a negociar.

Malgrat que el Govern donava per fet que no sortiria endavant, a última hora s'ha obert una finestra per a la negociació. Junts ha proposat trossejar el decret per incloure mesures socials. I de passada ha inclòs la tramitació de la qüestió de confiança al President del Govern a canvi de votar a favor del decret.

La negociació ha estat tan in extremis que fins i tot ha obligat a retardar el Consell de Ministres. Finalment uns i altres se n'han sortit, però deixant també en evidència les seves fragilitats.

Junts torna al bloc progressista

El PSOE aconsegueix aprovar un decret vital en un moment especialment crític de la legislatura. A més acaba amb el debat sobre l'ambigüitat de Junts, que s'allunya dels cants de sirena del PP per tornar al bloc progressista. Però alhora mostra debilitat perquè s'evidencia que continua en mans de Puigdemont, en una legislatura agònica on cada llei es decideix sobre la botzina.

Junts, per la seva banda, tanca la boca a aquells que (sobretot des d'ERC i Sumar) els acusaven de dreta rància. A més, han aconseguit demostrar novament la seva posició de força sobre el PSOE i colar la qüestió de confiança. Però no tot és positiu, ja que l'acord arrossega Junts al terreny de l'esquerra amb la generació de més deute.

Junts ha aconseguit que el Govern inclogui l'aprovació per separat de la revalorització de les pensions i de l'ingrés mínim vital. També ajudes als usuaris del transport públic i als afectats per la DANA. El nou decret inclourà així mateix els desnonaments però amb mesures de reparació als propietaris.

Cop a Feijóo

Després de l'aprovació del decret, Junts ha anunciat que aixeca el veto a les negociacions amb els socialistes. Això garanteix temporalment l'estabilitat del Govern de Pedro Sánchez. Però afegeix més confusió a la política espanyola i més ambigüitat a la posició de Junts.

L'acord in extremis és un altre dur cop per a Alberto Núñez Feijóo, que confiava a desgastar el Govern augmentant la pressió sobre Junts. Una estratègia que sectors del PP ja veien amb desgrat i que ara s'ha demostrat com a mínim arriscada. El retorn de Junts al bloc d'investidura desactiva definitivament la possibilitat d'una moció de censura.