Una agressió sexual torna a qüestionar els protocols a les presons catalanes

La seguretat a les presons catalanes torna a estar en entredit després de l'agressió sexual reiterada a una treballadora. Segons denuncia la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF), aquesta treballadora ha estat agredida fins a tres vegades sense que s'hagin pres mesures al respecte. Això reflecteix la inseguretat latent a les presons catalanes, un any després de l'assassinat de Núria López.

Aquesta nova agressió s'ha produït al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). El 25 de maig, un intern va exhibir de manera deliberada els seus genitals a la funcionària. Ho va fer aprofitant l'obertura de les cel·les durant el torn de matí.

Aquesta situació ja s'havia produït dues vegades anteriorment. La funcionària no va denunciar les dues primeres agressions perquè va creure que havia estat una simple distracció per part de l'intern. Però el CSIF alerta que “la reincidència i la intencionalitat demostrada en aquesta darrera ocasió confirma que no es tractava de fets accidentals”.

El sindicat de funcionaris denuncia que el pres continua al mateix mòdul sense que s'hagin activat els protocols per al seu aïllament. Això implica que l'agressor continua convivint amb la víctima durant tota la jornada. Una cosa que han considerat “absolutament inadmissible i indignant”.

Per això reclamen a la Direcció que adopti “mesures immediates i exemplars” contra l'intern. I que s'estableixin “protocols eficaços que garanteixin un entorn laboral segur, digne i respectuós”.

Així mateix, pregunten “per què no s'han pres mesures contundents contra l'intern agressor, malgrat la gravetat dels fets i la reincidència”. Demanen “quin és el protocol a seguir per garantir que aquest tipus de situacions no es repeteixin”.

Adverteixen que “la manca d'una resposta contundent envia un missatge perillós: el de la impunitat i la desprotecció cap a qui dia a dia garanteix el funcionament d'aquest centre penitenciari”.

4 agressions sexuals l'any passat

El CSIF Lledoners lamenta la "revictimització" a què s'ha sotmès aquesta funcionària, obligant-la a estar amb el seu agressor durant tot el seu torn. Adverteixen també de les conseqüències i les seqüeles d'aquest tipus d'agressions per a les treballadores penitenciàries.

Segons el sindicat, el 2024 la presó de Lledoners va registrar quatre agressions sexuals, només per darrere de Brians 2, Quatre Camins i Puig de les Basses. Exigeixen a la direcció del centre que "facin acompanyament a la treballadora" davant "una situació que mai s'hauria d'haver produït".

L'assassinat de Núria López a mans d'un intern perillós a la presó Mas d'Enric va qüestionar els protocols de les presons a Catalunya. Durant anys s'havia potenciat una visió bonista de la seguretat a les presons. Es van impulsar mesures antipunitives que vetllaven pels drets dels interns davant la seguretat dels funcionaris.

El nou govern socialista va prometre una revisió dels protocols i està implementant algunes mesures com evitar l'accés dels presos perillosos a les cuines. Però les agressions se segueixen succeint, davant les queixes permanents dels funcionaris.