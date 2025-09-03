Ada Colau quiere que el Gobierno pague su viaje a Gaza

Ada Colau es uno de los mediáticos personajes que integran la expedición rumbo a Gaza para desafiar el bloqueo israelí. Las veinte embarcaciones con 300 activistas de 44 países distintos zarpó el domingo del puerto de Barcelona. Desde entonces todo han sido problemas: siete han tenido que volver, y el resto están paradas en Menorca con daños y averías.

La exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns ha atendido esta mañana los micrófonos de TV3 para dar la última hora sobre la misión. Pese a las dificultades, ha querido transmitir un mensaje de esperanza. “Estas pruebas servirán para después hacer el trayecto hacia Gaza”, ha dicho Colau, afirmando que “el objetivo sigue siendo el mismo”.

Colau ha atribuido los problemas técnicos a los precarios recursos con los que se organizó la flotilla. A continuación, ha pedido más implicación por parte de los gobiernos: “Lo estamos haciendo porque no lo hacen los gobiernos. Ojalá pusieran a nuestra disposición una flota de barcos en perfecto estado y comunicaciones de última generación”.

La activista reconoce que esto "costaría muchísimo dinero", pero reitera su deseo de que el viaje se financiara con recursos públicos. "Así podríamos llegar mucho más rápido a Gaza", ha dicho. Traducido, Ada Colau quiere que los ciudadanos le paguen el viaje a Gaza.

Mucha gente en contra

La cobertura mediática de la expedición traslada la sensación de un apoyo mayoritario a la flotilla propalestina. Pero también hay mucha gente en contra, y se ha notado estos últimos días en la avalancha de críticas en las redes sociales. Sobre todo por la hipocresía y el afán de protagonismo de activistas como Ada Colau o Greta Thunberg.

Las declaraciones de Ada Colau pidiendo que los gobiernos financien la flotilla ha aumentado la indignación. Hay muchos mensajes irónicos como "vacaciones con todo incluido" o "acabarán como la Armada Invencible y no llegará ni uno".

"Ridículo" es la palabra que más se repite, y acusan a los protagonistas de ser "unos ineptos que vivís de cara a la galería". Las críticas se centran en la propia Colau, y en su afán por vivir del erario público. También cuestionan a TV3 por dar "tanto cobertura a una panda de pijos con muchas pretensiones y cero conocimiento".

“No tenéis vergüenza”, dice un catalán indignado a TV3, “estáis haciendo la campaña electoral con nuestros impuestos a esta estafadora”. Otro apunta a que “no quieren llegar a Gaza” porque son “unos cínicos” a los que solo mueve su “ego”.