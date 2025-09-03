Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo Whatsapp
Captura de pantalla de una transmisión en vivo desde Menorca mostrando a una mujer con auriculares en primer plano y al fondo un grupo de personas en un barco en el puerto, con un titular que informa sobre complicaciones en una misión solidaria a Gaza debido al mal tiempo
Ada Colau atiende las cámaras de la televisión públicaO | Camara 3Cat
POLÍTICA

Ada Colau quiere que el Gobierno pague su viaje a Gaza

Ha pedido en directo en TV3 'una flota de barcos en perfecto estado y comunicaciones de última generación'

por

Redacción

Ada Colau es uno de los mediáticos personajes que integran la expedición rumbo a Gaza para desafiar el bloqueo israelí. Las veinte embarcaciones con 300 activistas de 44 países distintos zarpó el domingo del puerto de Barcelona. Desde entonces todo han sido problemas: siete han tenido que volver, y el resto están paradas en Menorca con daños y averías.

La exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns ha atendido esta mañana los micrófonos de TV3 para dar la última hora sobre la misión. Pese a las dificultades, ha querido transmitir un mensaje de esperanza. “Estas pruebas servirán para después hacer el trayecto hacia Gaza”, ha dicho Colau, afirmando que “el objetivo sigue siendo el mismo”.

Dos personas jóvenes están al aire libre, una de ellas lleva una camiseta con el mensaje We are all Palestine Action y la otra una camiseta negra con un gráfico y la frase Ship to, ambas parecen participar en una actividad o protesta.

La activista Greta Thunberg también forma parte de la expedición | Camara Europa Press

Colau ha atribuido los problemas técnicos a los precarios recursos con los que se organizó la flotilla. A continuación, ha pedido más implicación por parte de los gobiernos: “Lo estamos haciendo porque no lo hacen los gobiernos. Ojalá pusieran a nuestra disposición una flota de barcos en perfecto estado y comunicaciones de última generación”.

La activista reconoce que esto "costaría muchísimo dinero", pero reitera su deseo de que el viaje se financiara con recursos públicos. "Así podríamos llegar mucho más rápido a Gaza", ha dicho. Traducido, Ada Colau quiere que los ciudadanos le paguen el viaje a Gaza.

Mucha gente en contra

La cobertura mediática de la expedición traslada la sensación de un apoyo mayoritario a la flotilla propalestina. Pero también hay mucha gente en contra, y se ha notado estos últimos días en la avalancha de críticas en las redes sociales. Sobre todo por la hipocresía y el afán de protagonismo de activistas como Ada Colau o Greta Thunberg.

Las declaraciones de Ada Colau pidiendo que los gobiernos financien la flotilla ha aumentado la indignación. Hay muchos mensajes irónicos como "vacaciones con todo incluido" o "acabarán como la Armada Invencible y no llegará ni uno". 

"Ridículo" es la palabra que más se repite, y acusan a los protagonistas de ser "unos ineptos que vivís de cara a la galería". Las críticas se centran en la propia Colau, y en su afán por vivir del erario público. También cuestionan a TV3 por dar "tanto cobertura a una panda de pijos con muchas pretensiones y cero conocimiento".

“No tenéis vergüenza”, dice un catalán indignado a TV3, “estáis haciendo la campaña electoral con nuestros impuestos a esta estafadora”. Otro apunta a que “no quieren llegar a Gaza” porque son “unos cínicos” a los que solo mueve su “ego”.

➡️ Política

Más noticias: