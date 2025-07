Ada Colau, Junts i Aliança, les principals incògnites de la propera batalla per BCN

No serà fins al maig de 2027 quan se celebrin les pròximes eleccions municipals. Tot i això, encara que faltin gairebé dos anys per a aquesta cita electoral, els partits ja es van posicionant per a la gran batalla que es viurà a Barcelona.

Collboni, encara que governa en minoria (fins i tot es va haver de sotmetre a una moció de confiança que va superar després que l'oposició li tombés els pressupostos per a aquest 2025), té tots els números ja no només de ser el candidat del PSC, sinó de guanyar les eleccions. Segons l'últim baròmetre de l'Ajuntament, una majoria de barcelonins aproven la seva gestió al capdavant de la ciutat. I es manté com el líder polític més conegut i millor valorat del consistori.

Així doncs, i malgrat les creixents preocupacions dels veïns respecte a l'habitatge o la inseguretat, tot apunta que les municipals de 2027 seran un "tots contra Collboni". I, en aquesta guerra, alguns partits ja tenen clar amb quin soldat aniran al camp de batalla. Tanmateix, hi ha tres dubtes que, sens dubte, marcaran les tendències d'algunes formacions de cara a aquestes eleccions.

Junts, en caiguda lliure i sense candidat

L'adeu de Xavier Trias de la política ha deixat la secció local de Junts a Barcelona completament òrfena. De moment, el paper de líder juntaire l'exerceix Jordi Martí, però sembla poc probable que acabi sent ell el candidat a l'alcaldia. Altres noms que sonen amb força per encapçalar el projecte de Junts a la capital catalana són els de Quim Forn (exconseller d'Interior amb Puigdemont i condemnat per l'1-O) i Josep Rius (excap de gabinet de Puigdemont a la Generalitat). Però a les travesses també apareixen, per exemple, Josep María Argimon (exconseller de Salut de la Generalitat) o Victòria Alsina (exconsellera d'Exteriors de la Generalitat).

El que cada cop sembla més evident és que la decisió s'acabarà prenent amb unes primàries o bé amb una imposició des de Waterloo, com ve sent habitual els últims temps en què Junts ha de prendre una decisió important. En qualsevol cas, ara l'únic segur és que, a les enquestes, el partit de Puigdemont es troba en caiguda lliure.

Ada Colau, la gran incògnita

Tampoc no està clar ara mateix qui liderarà la llista de Barcelona en Comú. Ada Colau va decidir deixar el seu càrrec al capdavant del partit, però sempre deixant una porta oberta a la possibilitat de tornar el 2027. A l'espai dels Comuns saben que, malgrat la seva criticada gestió com a alcaldessa, Colau és segurament el millor actiu que tenen. I dins del partit hi ha qui pressiona perquè torni d'aquí a dos anys per intentar plantar cara a Collboni.

Si finalment Ada Colau decideix deixar definitivament la primera línia política, Barcelona en Comú haurà de buscar una cara visible que eviti una més que previsible caiguda electoral. L'ex d'Iniciativa per Catalunya, Janet Sanz, és qui lidera ara el partit a la capital catalana. Però dins del partit hi ha sectors que no veuen gens clara la seva figura, ja que no consideren que sigui el perfil adequat per liderar una candidatura. Altres noms que han sonat a mode de rumors són els de Jaume Asens (actual eurodiputat) i Gerardo Pisarello (actual diputat al Congrés). La veritat és que als Comuns no tenen més gent a part d'aquests per presentar un líder capaç d'enganxar mínimament els seus potencials votants.

Aliança Catalana buscarà irrompre a l'Ajuntament

El partit de Sílvia Orriols serà, segurament, el principal fenomen polític a seguir a les pròximes eleccions municipals. El lògic seria que Aliança Catalana irrompés a molts municipis. I com a objectiu principal de la formació identitària es troba Barcelona.

A la pregunta de qui liderarà la llista a la capital catalana no hi ha una resposta senzilla. Jordi Amela és l'actual president del partit al Barcelonès, però no està clar que hagi de ser ell el candidat. També han sonat alguns noms més mediàtics, com el de Santiago Espot. Tanmateix, tampoc sembla que sigui el candidat que més agrada al partit de Sílvia Orriols.

ERC, PP i Vox, en principi sense sorpreses

Més enllà del PSC, hi ha altres tres partits que, llevat de sorpreses, ja tenen candidat. Tot apunta que Elisenda Alamany, actual número 2 d'ERC amb Junqueras, liderarà la llista republicana a les municipals de 2027. Potser haurà de sotmetre's a unes primàries, però encara que Barcelona sigui una de les poquíssimes federacions territorials que no controla el junquerisme, sembla complicat que sorgeixi alguna alternativa a Alamany.

Finalment tenim el PP i Vox. Daniel Sirera, afí a Gènova, té tots els números de continuar liderant els populars a la capital catalana. Igual que Gonzalo de Oro, que si no hi ha canvis dràstics dins de Vox, apunta a candidat del partit de Santiago Abascal i Ignacio Garriga a les eleccions municipals de 2027 a Barcelona.