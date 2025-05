AC atia la CUP i Comuns amb les imatges d'una baralla entre estrangers a Calella

Aliança Catalana ha compartit a les xarxes socials un contundent missatge en el qual criticava la CUP i els Comuns mostrant un vídeo d'una baralla entre estrangers a Calella. En aquest missatge, AC acusava els partits d'esquerra de no donar suport a la indústria turística, però sí de permetre actes violents. Segons Aliança, aquestes formacions afavoreixen que “marroquins es matin pel carrer”, un missatge que ha generat gran suport a les xarxes socials.

El vídeo de la baralla ha desfermat la indignació de molts seguidors d'Aliança Catalana, que assenyalen la creixent preocupació per la inseguretat als carrers de Catalunya. A més, des de la formació es va denunciar la manca de cobertura mediàtica d'aquests incidents, acusant els “mitjans subvencionats” d'ignorar aquests problemes. Per a Aliança, la violència i l'augment de la població estrangera són factors clau en la inseguretat:

Des d'Aliança Catalana exigeixen mesures per abordar el que consideren un creixent problema social. Sostenen que les polítiques d'immigració han de canviar per frenar la violència i l'incivisme que es viu en diverses localitats catalanes.

Una preocupació real

Certament, la inseguretat a Catalunya ha estat una preocupació creixent per a la ciutadania. A l'octubre de 2023, més de dues mil persones es van manifestar a Manresa contra la delinqüència i l'incivisme. Aquests disturbis van ser l'inici d'una sèrie de protestes en altres ciutats, com Mataró i Lleida, on la violència ha augmentat considerablement.

Així mateix, les recents protestes a Manresa, Salt i Mataró reflecteixen un malestar generalitzat per la manca de respostes efectives davant la inseguretat. I, com és sabut, en diverses d'aquestes ciutats, la violència s'ha centrat en barris amb alta població immigrant. De fet, els disturbis i la violència contra la policia s'han convertit en una constant en les últimes setmanes.

Fins i tot els sindicats de policia han advertit que la situació a Catalunya està empitjorant i han demanat mesures urgents per garantir la seguretat. A més, denuncien la manca de protecció jurídica per als agents i el blanqueig de la delinqüència per part d'alguns sectors polítics.

Malgrat els recents esforços del Govern del PSC, l'augment de la violència i els altercats a Catalunya continua sent un tema sense resoldre. Les dimensions més clares del problema són l'ocupació i la multireincidència delictiva. Sobre aquesta última, les reformes legals ja van ser aprovades al Congrés, però encara no s'han aplicat.