Yolanda, Rufián i l'SMI

Quan ha decebut la vicepresidenta, la nostra Noia Armani, al seu públic? Mai. L'últim dels seus desastres ha estat vendre a so de bombo i platerets un augment de l'SMI que farà que els que perceben l'SMI cobrin menys. Té mèrit. Com que hauran de tributar (ella havia dit que no passaria), al final del mes seran una mica més pobres. Progressisme, en diuen.

Per descomptat, tot aquest assumpte ha vingut decorat amb mitja dotzena d'intervencions de la vicepresidenta, la nostra noia Loewe, en el seu habitual to de mestra de parvulari per a retardats mentals. Per què parla Yolanda als seus votants com si fossin imbècils? Molt senzill: perquè ho són, en cas contrari no la votarien. Ella va detectar que a l'esquerra del PSOE hi havia un percentatge de gent que pateixen una combinació de mancances afectives (fills de sindicalistes), mancances intel·lectuals (fills de comunistes) i mancances cognitives (fills de fans de Silvio Rodríguez i Luis Eduardo Aute). A aquestes persones cal parlar-los com fa la vicepresidenta, la nostra noia Gucci, obrint molt la boca i evitant les subordinades, que es perden.

En qualsevol cas, de la gestió del ministeri de Treball hem sortit amb els pobres de la societat una mica més pobres. Després s'estranyen que la classe treballadora voti Trump i Le Pen.

En general, el desordre a l'esquerra del PSOE d'Ábalos & Begoña és màxim en aquest moment. Sumar ni tan sols existeix (literalment no se sap qui està al capdavant, si Urtasun, Elizabeth Duval o la Dama d'Elx), Podemos està vivint un procés de renovació que situarà al capdavant a Ione, Isa i Irene (la triple I de l'Inframón) i ERC i Bildu van a la seva, que és fer-se els fanfarrons i col·laborar amb entusiasme en la ruïna generalitzada. En especial Gabriel Rufián ha destacat aquests dies, publicant a X alguna de les seves frases de graciós de casino de poble, oblidant-se com sempre d'explicar que ell i els seus sostenen el govern que tan afiladament critica.

Yolanda i Rufián, Rufián i Yolanda. Tots dos van arribar a la política amb pantalons texans i sortiran en un Mercedes descapotable. Com ha de ser. Rufián cobra 126.000 € a l'any, és a dir, més o menys deu vegades més que el salari mínim. Yolanda va arribar vestida com una professora d'institut i sortirà disfressada de neboda progre dels Rotschild. La veritat és que amb ells la societat no progressa, però que guapos surten a les fotos. Rufián ha anat guanyant unes galtes suaus, un coll gruixut de senyor adinerat, una certa posi de galant de telenovel·la. Van intentar desterrar-lo com a alcalde de Santa Coloma, però ell va maniobrar (redoblant la ingesta de Dom Perignon i foie amb tòfones) i ha aconseguit quedar-se a Madrid per millor defensar la causa.

Això és Espanya a principis de 2025: el germà de Sánchez tocant la "Dansa de les xirimoyes", Ábalos i Jéssica a Benidorm, el fiscal general esborrant les seves comunicacions, Aldama cantant la Traviata, Begoña dirigint universitats, Feijóo badallant en un racó. Ah, i els que perceben l'SMI, una mica més pobres. Però, això sí, hem aturat la ultradreta.