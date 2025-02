El seu fill díscol?

Ara se'ls anomena disruptors. Costa a vegades acceptar que un fill és tal o pasqual; però si més d'un docent ho diu, potser té raó. Detectar escolars d'aquesta índole sol ser bastant fàcil, ja que criden molt l'atenció. Amb sortides de gallardia, crits i alguns no em ratllis, es donen a conèixer davant de la resta dels assistents. Davant tal reacció, i si l'adult denota por, ells creixen en valor i gosadia, apoderant-se del grup i malmetent la sessió.

Posem el cas d'una directora tova, que es va guanyar per l'institut el sobrenom de 'professora Red Bull'. Per què? Perquè donava ales a aquests alumnes. La disciplina en aquest centre va resultar ser molt deficient, el fracàs escolar va augmentar i es va restaurar la situació únicament quan va canviar de nou la direcció.

Aquestes situacions de conflictivitat solen donar-se amb freqüència entre els 14 i els 16 anys, i sobretot a les tardes quan la digestió és alta i el control cerebral baix. Per aquesta raó l'horari intensiu matutí redueix la conflictivitat a l'aula per molt que algunes polítiques i pedagogies desitgin imposar el de matins i tardes. A més, i abans, i amb 14 anys, aquests alumnes podien ja estudiar cicles professionals o introduir-se en el mercat laboral on els seus disbarats topaven amb un salari i unes obligacions que els estovaven la immaduresa. Per decisions polítiques la llei va canviar i avui en dia els díscols d'entre 14 i 16 anys viuen empresonats a l'ESO perdent el seu temps i destorbant els que sí que volen aprendre.

Sabem que els menors de 16 no poden treballar i que estan obligats a romandre en un centre educatiu encara que siguin díscols. La llei sanciona assalariar un menor de 16, sent delicte contractar-lo. Llavors cal plantejar-se el següent: quan un alumne amb 14 anys ja no vol seguir estudiant per més pressió que se li apliqui, és això Ensenyament Secundari Obligatori? D'ensenyar no es pot, secundària sí que ho és, però d'obligatòria res, ja que el díscol no s'obliga a aprendre.

Per tant, resulta obvi que aquesta normativa no permet a aquests adolescents treballar, formar-se i educar-se. Però aquí l'administració demana miracles al centre educatiu sabent que l'empresonat no estarà quiet a l'aula, tot el contrari, reclamant la seva llibertat de decisió, es dedicarà a provocar i interrompre la classe per cridar l'atenció. L'aula se li va convertir en gàbia, el seu potencial personal es va desaprofitar i ell es va transformar en una fera.

Però, i per això, i a vegades, dona bons resultats la indiferència davant el pertorbador. Si aquest busca el protagonisme, no cal alimentar el seu ego en excés. Ignorar durant la classe les malifetes petites sol ser efectiu. Només quan compleixi amb alguns dels seus quefers se li pot oferir un lleu reconeixement, però, i molt important, sense mirar-lo als ulls. Així ho fan alguns docents, ja que els humans posseïm una mirada molt singular. Nosaltres tenim l'iris envoltat de blanc, l'escleròtica. Aquest tret ens permet saber de lluny cap a on mirem. A la majoria dels mamífers els és difícil no posseir aquesta característica. Per tant, si mirem algú li estem dient que reconeixem la seva presència, però en cas contrari que l'ignorem. Això és quelcom ancestral, instintiu.

Si a l'esvalotador no se'l contempla, se li nega l'existència, se'l deixa inconscientment sense el protagonisme que desitja, quelcom que ara haurà de guanyar-se d'una altra manera, si és possible sense malifetes. Tingueu en compte que bona part dels turbulents ho són perquè, a casa, no van ser atesos ni controlats des de la seva infància. L'educador que els repti a guanyar-se el seu reconeixement pot guanyar-se la seva confiança per la mera situació de mostrar-se com un referent patern que no posseeixen a la llar. Encara que, i amb trenta o més alumnes per classe, l'anterior resulta molt complicat.

Amb tot, i a aquests alumnes, és bo aconsellar-los que projectin el que volen ser en el seu futur pròxim; que busquin treballs que potenciïn el seu equilibri entre drets i obligacions; que això els farà valorar més el seu esforç; que els farà respectar aquells que tenen treballs durs; que els acostarà a comprendre els adults, i que els estimularà el que l'adolescència va trencar, la confiança entre ambdós. I el més sorprenent, t'escolten, sí, però se'ls oblida l'endemà.

I així, i fracàs rere fracàs, pot ser que no sigui res dolent que amb 16 anys un adolescent exerceixi d'aprenent en una empresa. L'ensenyament està sent pagat per l'estat, és a dir, per tots nosaltres, i és paradoxal que un adolescent que no vulgui aprofitar aquesta inversió la malgasti escalfant una cadira i minant els ànims del grup. A més, els països on hi ha més pau a l'aula, i menys díscols es permeten, majors resultats obtenen en PISA. Estem parlant de Singapur, Japó, Corea del Sud i Taiwan. En canvi, aquí, a Espanya, la paraula disciplina escassament apareix a les nostres lleis, si és que ho fa.