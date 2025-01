Valtònyc vs. Toni Comín: La implosió de Waterloo

S'ha regirat el món indepe aquests dies a raó dels comptes del Consell de la República, també conegut com La Guingueta Suprema. El raper Valtònyc (anticapitalista finançat per Lacoste) es va despenjar amb unes acusacions molt concretes: com a informàtic del Consell va dir haver vist transferències directes dels comptes de les donacions al compte personal de Comín, per pagar entre altres coses el funeral de la seva mare. Comín va respondre amb una querella per defensar la seva honorabilitat, com si es poguessin defensar les coses inexistents. En qualsevol cas, mentre fem mà de les crispetes de blat de moro, són necessàries diverses consideracions.

1) Que Valtònyc fos contractat com a "informàtic" de l'organisme ens fa suposar que, en cas d'haver estudiat veterinària, l'haurien posat a cuidar dels periquitos o hàmsters de la Casa de la República, o a pentinar ponis; el que fos, amb tal de facturar.

2) Que la forma d'apropiar-se dels diners, per part de Comín, fos fer transferències bancàries directes al seu compte, demostra que o bé es pensava que la impunitat era total, o bé és completament idiota. Fins i tot Ábalos & Koldos, que no són precisament físics atòmics, saben que per a aquestes coses s'utilitzen maletins i bosses d'escombraries i pàrquings tenebrosos.

3) El silenci de Puigdemont, màxim cabdill de la tropa belga, només pot indicar dues coses: o està massa ocupat rentant la roba interior de Pedro Sánchez, la seva dona i el seu germà i no ha llegit la premsa aquests dies, o potser estava al corrent dels manejos de Comín i els donava per bons com a compensació dels impronunciables patiments del seu "exili" de cinc estrelles i pensió completa.

4 La minvant massa de socis del Consell de la República, que continuen pagant la seva contribució mensual a aquesta banda de vividors, es queixaven amb la boca petita a X d'estar una mica decebuts. Algú va arribar a amenaçar d'enfadar-se una mica i va arribar a plantejar-se, en un rampell de dignitat, no votar a Junts x Cash en les pròximes eleccions.

5) Comín, que no ha trepitjat el Parlament Europeu aquesta legislatura, està ocupat, mentrestant, amb la seva candidatura a les eleccions al Consell de la República, en el marc de la campanya electoral més ridícula de la qual ningú hagi tingut notícia mai. Quin grau de debilitat mental es necessita per continuar gastant temps, energia i diners en un muntatge com aquest Consell Caviar? Quin nivell de dissonància cognitiva i ruïna moral? Un entén que Vicent Partal i Joan Bona Nit segueixin aquesta pseudo-política, perquè les criatures no donen per a més. Però cap persona amb un còrtex cerebral funcional és capaç de suportar ni cinc minuts més de la farsa de Waterloo.

6) A Gonzalo Boye, advocat tant de Valtònyc com de Comín, l'embolic l'ha agafat assegut a la banqueta dels acusats per una (a ningú li importa quina) de les seves jugades mestres. És una llàstima, perquè Boye seria l'únic capaç que les dues parts fossin derrotades al jutjat.

7) L'establishment processista ja no viu desconnectat de la realitat, com solia dir-se: ha passat a una nova fase, en la qual ja es limiten a rebolcar-se amb fúria cega en la seva pròpia brutícia. La "renovació del moviment" va consistir a escollir com a líders a Puigdemont i a Junqueras, mentre la CUP llança els seus cadells a apallissar independentistes d'Aliança Catalana. Això sí, l'ANC va presentar l'altre dia un "full de ruta". Show must go on!