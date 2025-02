Contes per a díscols

Davant dels revoltosos i els desafiants sempre es pot provar sort amb alguna cosa que a casa seva no passa, explicar-los contes. Intercalant-los durant les classes succeeix el miracle, les seves endorfines disminueixen. De fet, són llegendes encobertes. Primer els llegeixes un text històric en veu alta amb el conte, que és un conte, una tècnica a la qual atenen, ja que els seus adults no els regalaven faules a la llar. Després els demanes un intercanvi d'opinions al respecte per reforçar el record de la història durant la resta de la classe. En això instigues als, ara sí, estudiants, a construir internament nous pensaments i amb això a utilitzar un vocabulari sovint no usat, el culte. Al final els manes una redacció curta, de cinc línies, amb la mateixa intenció. Escriure reforça la memòria, fixa conceptes a la ment i enriqueix el vocabulari. I mentre aquest grup ostentava el rècord d'expulsions amb altres professors, en aquelles sessions era zero. Els contes domaven la seva ràbia amb el món.

Amb tot l'anterior no pensi el lector que no cal sancionar els disruptors, el problema és que el càstig fa massa cursos que els acostuma en el seu principal desig, cridar l'atenció. Molts esdevenen revoltosos per assolir el protagonisme que a la llar no ostenten. Per això, per no donar-los més personalisme, la punició cal aplicar-la en privat i lluny de la resta del grup. D'aquesta manera no se'ls regala vigor davant la classe. I si cal fer-ho, no cal esperar massa a punir, amb uns minuts sense pati n'hi ha prou. I si un espera a demà a multar, un adolescent ja ha oblidat el que ha passat i s'enfada perquè no comprèn la sanció del pretèrit.

Tothom és bon mariner amb la mar suau i el vent a favor, però quan tot es torça, quan l'aula es torna tempesta, un professor pot demostrar la seva mestria. Una nova tàctica és reunir-te en privat amb el sediciós i mostrar-li el que diu el seu informe escolar des de primària i llançar-li un altre conte, que ell era una cosa previsible. I això desafia el noi, ja que anomenar-lo previsible li roba la seva essència, la seva existència davant els altres i el redueix a una cosa comuna, situació inacceptable per a un adolescent que busca destacar. Si podia ser una altra cosa millor que un simple foli depèn només d'ell o ella, un full no té capacitats mentals, ell o ella sí.

Un altre conte es pot oferir al grup el dia que el díscol no ha vingut. Cal explicar-los que ell només vol cridar l'atenció, que a casa seva potser passa alguna cosa al respecte, i que, si el grup l'aplaudeix o es fixa en les seves malifetes, li alimenta les mateixes.

En resum, i passant del que la política defensi davant els díscols, els docents poden optar per combinar el següent: guanyar-se la confiança i el respecte del disruptor, o robar-li la identitat en no mirar-lo, o reduir el seu protagonisme davant el grup, o desafiar-lo a millorar com a ésser previsible, o marcar distància desafiant el púber, o que el disruptor busqui l'adult que a casa no troba, o el que algú més digui si li va funcionar.

Amb tot l'anterior, el més important per erradicar púbers revoltosos no es troba ni en una disciplina fèrria ni tampoc en tècniques de psicologia per hàbils docents, es troba en una cosa prèvia, en el més val prevenir que curar. A primària sempre es va ser a temps de cavar un bon camí educatiu, després amb l'adolescència les coses es torcen massa i arriba el soroll, els seus desplantes i exigències per la seva individualitat. No és d'estranyar que molts pares es trobin desbordats i preguntin al docent què poden fer. Amb franquesa, a vegades hauríem de preguntar-nos què no es va fer. En fi, que fins a finalitzar primària sempre s'és a temps de modelar i marcar un bon camí educatiu, després a primer d'ESO s'és a temps, però amb esforç, a segon potser encara s'està, a tercer potser no i a quart sol ser que ja no.

En fi, que als setze hauria de ser ell qui decideixi el seu futur. Amb els adults va tallar la comunicació per tenir-la amb el seu grup de noves amistats, la banda. Així doncs, i en assumptes d'educació, és millor prevenir durant la infància que curar quan ja els surt l'acne i et passen un pam. Les etapes infantils són fonamentals per a l'educació. En aquesta etapa són fang tendre que pot modelar-se, en la pubertat ells voldran esculpir-nos a nosaltres. Si el primer dia un aleví va trepitjar la gorra del cap d'estudis i aquest no li va dir res, imagini què farà quan el noi tingui un de propi, si és de barret, perdre el cap, si és de cap, perdre la feina.