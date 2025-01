Valtònyc vs. Toni Comín: La implosión de Waterloo

Está el mundo indepe revuelto estos días a costa de las cuentas del Consell de la República, también conocido como El Chiringuito Supremo. El rapero Valtònyc (anticapitalista financiado por Lacoste) se descolgó con unas acusaciones muy concretas: como informático del Consell dijo haber visto transferencias directas de las cuentas de las donaciones a la cuenta personal de Comín, para pagar entre otras cosas el funeral de su madre. Comín respondió con una querella para defender su honorabilidad, como si pudieran defenderse las cosas inexistentes. En cualquier caso, mientras echamos mano de las palomitas de maíz, son necesarias varias consideraciones.

1) Que Valtònyc fuera contratado como "informático" del organismo nos hace suponer que, en caso de haber estudiado veterinaria, le hubieran puesto a cuidar de los periquitos o hámsteres de la Casa de la República, o a peinar ponis; lo que fuera, con tal de facturar.

2) Que la forma de apropiarse del dinero, por parte de Comín, fuera hacer transferencias bancarias directas a su cuenta, demuestra que o bien se pensaba que la impunidad era total, o bien es completamente idiota. Hasta Ábalos & Koldos, que no son precisamente físicos atómicos, saben que para estas cosas se usan maletines y bolsas de basura y parkings penumbrosos.

3) El silencio de Puigdemont, máximo cabecilla de la tropa belga, solo puede indicar dos cosas: o está demasiado ocupado lavando la ropa interior de Pedro Sánchez, su mujer y su hermano y no ha leído la prensa estos días, o quizás estaba al corriente de los manejos de Comín y los daba por buenos como compensación de los indecibles sufrimientos de su "exilio" de cinco estrellas y pensión completa.

4 La menguante masa de socios del Consell de la República, que siguen pagando su contribución mensual a esta banda de vividores, se quejaban con la boca pequeña en X de estar algo decepcionados. Alguno llegó a amenazar con enfadarse un poco y llegó a plantearse, en un arrebato de dignidad, no votar a Junts x Cash en las próximas elecciones.

5) Comín, que no ha pisado el Parlamento Europeo esta legislatura, está ocupado, mientras tanto, con su candidatura a las elecciones al Consell de la República, en el marco de la campaña electoral más ridícula de la que nadie haya tenido noticia jamás. ¿Qué grado de debilidad mental se necesita para seguir gastando tiempo, energía y dinero en un tinglado como ese Consell Caviar? ¿Qué nivel de disonancia cognitiva y ruina moral? Uno entiende que Vicent Partal y Joan Bona Nit sigan esa pseudo-política, porque las criaturas no dan para más. Pero ninguna persona con un córtex cerebral funcional es capaz de soportar ni cinco minutos más de la farsa de Waterloo.

6) A Gonzalo Boye, abogado tanto de Valtònyc como de Comín, el lío le ha pillado sentado en el banquillo de los acusados por una (a nadie le importa cuál) de sus jugadas maestras. Es una lástima, porque Boye sería el único capaz de que las dos partes fueran derrotadas en el juzgado.

7) El establishment procesista ya no vive desconectado de la realidad, como solía decirse: se ha pasado a una nueva fase, en la que ya se limitan a revolcarse con furia ciega en su propia suciedad. La "renovación del movimiento" consistió en escoger como líderes a Puigdemont y a Junqueras, mientras la CUP lanza a sus cachorros a apalear independentistas de Aliança Catalana. Eso sí, la ANC presentó el otro día una "hoja de ruta". Show must go on!