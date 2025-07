Torre Pacheco: el país es va trencar

La premsa d'esquerres està presentant els disturbis a Torre Pacheco com un escenari en què la ultradreta, per pur caprici, es llança a la "caça de l'immigrant" en un petit poble de Múrcia escollit a l'atzar. La gent que s'informa a través de La Sexta o El País deu estar sorpresa, preguntant-se per què, de sobte, tots els veïns d'una petita localitat es tornen nazis, com si hi hagués algun verí a l'aigua potable.

A tot això s'hi suma l'actitud de les forces de seguretat, que han acudit a Torre Pacheco sense aquella fúria gasejadora amb què reprimien els manifestants a Ferraz. Hem vist vídeos d'hordes de magribins armats, incendiant contenidors, muntant barricades, davant la mirada inoperant dels antiavalots.

Per analitzar la situació, cal anar a l'essencial. L'Estat, en principi, té el deure de garantir la seguretat dels ciutadans. Si fa deixadesa de funcions, algú omplirà aquest buit. Quan l'Estat el que fa és promoure l'arribada de delinqüents, premiar el reincident, islamitzar els barris, premiar amb ajudes socials els malfactors i fer xerrades a les escoles sobre feminisme islàmic, el ciutadà té dret a la legítima defensa. No es tracta de caçar ningú ni de promoure aldarulls per esport.

És un cas senzillíssim de legítima defensa. Aquest cronista viu a Mallorca, on hi ha comunitats estrangeres de tota mena i colors. Els noruecs no es dediquen a la violació i el pillatge? És clar, perquè tenen un alt poder adquisitiu, ens responen els periodistes progressistes.

D'acord, però aleshores què passa amb la comunitat sikh, la comunitat ucraïnesa, la comunitat polonesa o la comunitat filipina? Per què mai apareixen a la secció de successos? O comencem a dir alt i clar que hi ha cultures incompatibles amb els nostres valors o anirem a la deriva a velocitat accelerada. Si Occident es va construir contra l'Islam no és per casualitat ni per detalls conjunturals: es tracta del tret definitori del fonament de la civilització europea.

Entre els països musulmans, només han prosperat, en els darrers 500 anys, aquells que han trobat petroli. I tot i així, fins i tot en aquests casos, no han produït més que monarquies tiràniques on es neguen els drets a les dones i es castiga la blasfèmia amb pena de mort. Ni un sol país musulmà ha produït un sistema amb les mínimes llibertats individuals ni el mínim espai per a la dissensió. Ni un sol en segles de trajectòria.

Potser l'Islam és una religió (la més bàrbara i inhumana de totes), però actualment funciona com una ideologia expansionista dirigida a destruir els fonaments de la civilització que hem heretat de Jerusalem, Atenes i Roma. La famosa "tolerància religiosa" s'ha convertit en un colador pel qual estem perdent la cohesió del país. Només haurien de ser tolerades aquelles pràctiques religioses que respectin els drets bàsics de les persones: la resta s'han d'erradicar. Prohibir l'Islam? Demà mateix, a no ser que es converteixi, per un miracle, en l'antítesi del que ha estat des de la seva aparició.

Ni els veïns del Raval o de Ripoll són feixistes, ni els d'Alcalá de Henares o Torre Pacheco s'han transformat en nazis d'un dia per l'altre. Són persones que paguen els seus impostos i compleixen amb els seus deures i no volen ser apallissades, robades o veure com a les seves filles les violen de manera impune. Són gent de cada dia que s'ha trobat indefensa, totalment desprotegida i a més calumniada des del mainstream mediàtic. Aquesta situació, en les condicions actuals, només s'agreujarà amb cada dia que passi. I la culpa no serà dels veïns.