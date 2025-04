La tirania d'Úrsula

En aquests temps regirats, l'esquerra està tot el dia rondinant sobre "els riscos que amenacen la democràcia", "l'auge del feixisme" i altres lemes histèrics. Sense anar més lluny, l'altre dia (amb motiu del congrés dels socialistes balears), Francina Armengol i Pedro Sánchez es van despatxar a gust a Palma parlant de com la democràcia a Espanya s'ha deteriorat... sense esmentar que fa sis anys que són al poder.

En qualsevol cas, caldria fer notar a les nostres forces progressistes que, si estem sotmesos a una tirania antidemocràtica, és la del tàndem Comissió Europea/Banc Central Europeu, és a dir, el tàndem Ursula Von der Leyen/Christine Lagarde. A aquestes dues senyores no les ha votat ningú, excepte el Parlament Europeu, guingueta suprema, i estan investides de poders supranacionals que determinen la nostra vida a tots els nivells polítics.

Tenim diversos exemples en les últimes setmanes, cadascun més alarmant. El primer de tots, l'anunci que Ursula i els seus amics van a "mobilitzar" 800 mil milions d'euros per al rearmament dels països de la UE en el nou escenari geopolític de l'era Trump. Aquesta xifra, molt pròxima al PIB d'Espanya, no serà "mobilitzada". Posaran en marxa la impressora del BCE i, mitjançant compra de deute, inundaran el mercat d'efectiu. Com ens afecta això? Molt fàcil: l'augment de la massa monetària no és que causi inflació, sinó que és la inflació mateixa.

Això vol dir que l'augment del cost de la vida serà la manera en què les classes mitjanes europees sufragaran el tinglado. L'altre dia, aquest cronista es va entretenir a fer els comptes i sortia a uns 1600 euros per espanyol, incloent-hi els nadons. Doncs bé, podríem fer el següent: una vegada hagin creat del no-res aquesta milionada, que enviïn un xec a cada espanyol per valor de 1.600 euros i li donin dues opcions, quedar-se'l o enviar-lo a la indústria militar. Aquí veuríem si la despesa és democràtica o no.

Després tenim la qüestió de les CBDC, és a dir, les monedes digitals controlades pels Bancs Centrals. Ja s'ha anunciat que, després de l'estiu, començarà la circulació de l'"euro digital". La cosa es presenta com una innovació tecnològica, però en realitat és una eina de control que faria que al mateix Calígula li entressin marejos.

Una vegada els diners estiguin digitalitzats, el control de la nostra vida econòmica serà absolut, incloses restriccions per al seu ús. Per exemple, en nom del canvi climàtic poden fer que aquesta moneda digital només serveixi per posar tanta gasolina cada mes, o comprar tant tabac al mes, o el que sigui que se'ls acudeixi en cada moment. Les multes es cobraran a l'instant, mitjançant bloqueig de fons; el rastre de cada cèntim estarà a l'abast d'Hisenda. Algú recorda haver votat això?

Després hi ha la política d'immigració, és a dir, la política d'islamització. Algú recorda haver votat perquè Europa es converteixi en un califat de fronteres obertes, una zona d'acollida per a tots els fanàtics del planeta? Té algun sentit enviar tropes a defensar la integritat territorial i les fronteres d'Ucraïna, quan no estem defensant ni el nostre territori ni les nostres fronteres?

És urgent sortir de la UE de facto. Una sortida com la del Regne Unit és impensable. El rumb aquí el marca Orban, que ha decidit anar per lliure en aquests temes sense esperar permís de ningú. Que la Comissió imposa multes a Hongria? Doncs no es paguen. Que acaba sent Hongria expulsada de la UE? Millor, i així la feina la fan ells. La qüestió és que la paraula "democràcia" ha estat devaluada fins a l'infinit. Anomenar "democràcia" a aquest sistema és, com a mínim, una broma de mal gust. Però alguns encara podem reconèixer una tirania.