Conferència d'Algesires de 1906

La Federació Alemanya havia nascut tan sols tres dècades abans, el nou estat-nació era jove, però imparable. El militarisme nacionalista s'havia imposat amb ànsies expansionistes. Alemanya volia configurar un imperi colonial perquè les seves potències rivals ja en gaudien i explotaven els recursos necessaris per al seu creixement industrial. La nova Alemanya estava disposada a competir amb França i Anglaterra.

Va mostrar el seu interès per Tànger i qualsevol espai del continent africà que quedés sense colonitzar. Els antics eterns rivals, als quals Espanya va combatre unes vegades, aliant-se amb ells altres, coincidien per primera vegada en segles en una aliança que sorgia sota les enagües de la necessitat. Quan l'Imperi hispà era el dominador, eren França o Anglaterra els que s'aliaven amb ell per contrarestar el seu altre enemic. Quan Espanya va començar a ser més dèbil, va haver d'escollir bàndol, situant-se a un costat o altre, en funció de les circumstàncies.

Per frenar les ànsies germanes, les potències que tenien alguna cosa a dir al Marroc i a l'Àfrica es van reunir a Algesires un mes d'abril de 1906. Espanya feia d'amfitriona, tenint en compte la proximitat amb les costes marroquines, visibles des de la ciutat gaditana, i la possible influència espanyola al nord d'Àfrica, ja que allà posseïa alguns petits territoris i un arxipèlag que atorgava un gran avantatge geoestratègic.

Només havien passat vuit anys des de la derrota ultramarina i el prestigi, la moral del país i l'orgull es presentaven en les hores més baixes. Espanya no podia dir ni exigir gaire, la seva debilitat internacional era un fet consumat. La seva armada era gairebé inexistent i el seu Exèrcit estava en hores baixes, afectat per la macrocefàlia resultant de la pèrdua de territoris que havien demanat grans desplegaments i moltes unitats i que ara, un cop dissoltes aquestes, deixaven un nombre d'oficials que era insostenible en qualsevol estructura jeràrquica.

Al llarg de la història, en les relacions internacionals els escrúpols sempre han quedat trepitjats pels interessos. Davant el perill alemany, britànics i francesos es van fer ulls dolços. L'objectiu era evitar a la més que emergent potència la possessió de cap tros de terra que pogués permetre-li exercir alguna influència a l'entrada al Mediterrani.

El Marroc era un estat incapaç de controlar les seves innombrables cabiles, ètnicament heterogeni i amb regions amb poc o cap sentiment de pertinença i lleialtat al sultà. Per acabar-ho d'adobar, el pretendent al tron estava en franca rebel·lia, defensant una independència absoluta del Marroc que ara es veia amenaçada en la llarga conferència on es decidia el futur del dèbil estat africà.

D'altra banda, la colonització de l'època, encara que amb un poc dissimulat esperit extractiu, portava també progrés i formació per a la nació que la patia. A Algesires, no obstant això, el que es dirimia era una guerra entre el Regne Unit i França, d'una banda, i Alemanya per l'altra. Un conflicte atiat per les ànsies expansionistes de l'Imperi alemany. El resultat no va agradar a la premsa francesa, temorosa dels estratagemes del kàiser: "S'ha evitat la guerra, però el conflicte pot renéixer amb motiu d'un gra de sorra. Aprofitem l'experiència feta, i com deia Cromwell, conservem la nostra pólvora ben seca, perquè el kàiser, per qualsevol nimietat, brandirà el seu ben afilat sabre".¹

Amb l'excepció del diari republicà El País, molt influenciat per França, que es va mostrar escèptic a allò que s'havia aconseguit a Algesires, la premsa més afí als partits dinàstics va veure en el resultat de la conferència un èxit internacional d'Espanya. Per mostra, El Liberal:

"Amb plena convicció repetim el que s'ha dit en números anteriors. Des de l'any negre de 1898, aquesta és la primera claredat que ens conforta i ens il·lumina. Es marca un punt de partida i ens obre nous horitzons, en els quals, si tenim judici, voluntat i sentit comú, trobarem raonables compensacions. Fàcil és que trobem també el total acabament si no aconseguim a esmenar-nos d'hàbits antics; i heus aquí per què convé que cadascú, segons els seus mitjans, procuri assabentar el país de l'abast de la solució, exposar-li la realitat en els seus diferents aspectes, i prevenir-lo amb serenes observacions tant contra l'excessiva desconfiança com contra la desmesurada confiança".²

Espanya aconseguia una victòria per partida doble, almenys així era vista per la maltractada percepció del que era avantatjós. El més important, sens dubte, és que s'havia evitat una guerra que portaria com a disputa el nord del Marroc i, per tant, hauria esquitxat el país de ple, mancat de força suficient per poder fer front a cap dels litigants en un conflicte d'aquestes característiques. L'enfrontament entre britànics i francesos amb els alemanys es va posposar vuit anys i va ser als camps de batalla europeus on al final van dirimir les seves diferències. Espanya va poder permetre's el luxe, lluny de la línia de confrontació, de romandre neutral. Una altra cosa hauria suposat un autèntic desastre. D'altra banda, França no va aconseguir l'exclusivitat al Marroc.

Però què s'assolia en l'esmentat acord?

Espanya i França, cadascuna en un sector determinat i en altres conjuntament, durien a terme una missió de formació de la policia, contribuint així a l'expansió del poder del sultà. Lògicament, la policia que s'havia de formar era un institut armat militaritzat i per tant els seus mentors estarien sota l'autoritat sobirana del Govern marroquí.

Espanya, per dur a terme la missió descrita en el paràgraf anterior, havia de nomenar oficials i instructors.

Espanya i França farien tasques policials directes als vuit ports marroquins oberts al comerç universal, en els quals residien súbdits europeus. El Ministeri de la Guerra, per tant, havia de nomenar uns quants oficials per a la policia de Tetuan i Larache, que van ser els dos ports que ens havien tocat en sort. A més, a Casablanca i Tànger s'assignarien altres tants per actuar de forma conjunta amb els francesos.

D'altra banda, Espanya aconseguia una sèrie d'avantatges comercials al Rif, i en general a les regions frontereres de les seves possessions, inclosa la vigilància del contraban d'armes en aquestes zones, en coordinació amb la policia francesa.

Un altre aspecte positiu va ser que la política internacional espanyola ja no havia d'inclinar-se cap a París o Londres, ja que ara aquests eren aliats i, tenint en compte els interessos comuns o els trobats, el lloc on calia quedar-se era al seu costat, perquè Alemanya quedava molt lluny i no semblava una gran amenaça per a la península.

Al final, el resultat era poc important. La valoració positiva resultava de veure Espanya, de nou, en els ambients internacionals, encara que fos com a segundona. D'altra banda, s'obria algunes possibilitats comercials a les zones properes a les ciutats espanyoles a l'Àfrica.

Aquell acord, tan celebrat per gairebé tothom, va acabar sent un dard enverinat. Empreses espanyoles i franceses van voler explotar les mines del nord del Marroc. Com que no existia un poder real del sultà a les zones més perifèriques, aquest quedava sota mans de senyors de la guerra. Als voltants de Melilla, concretament a Zeluán, es trobava El Mizzian, un pretendent al sultanat que deia ser l'hereu legítim, però que en realitat era un farsant. El Roghi havia aconseguit fer-se amb el sotmetiment de les cabiles properes a la ciutat espanyola i va veure en les explotacions mineres una possibilitat de negoci.

Qualsevol negoci d'explotació de la zona passava per les mans del Roghi i amb ell es van entrevistar comerciants espanyols i francesos que van pagar per una concessió que els permetés extreure mineral a les proximitats de Melilla. Per poder accedir a les mines i que el material extret pogués arribar a la rada melillenca era necessari transportar-lo pel que es van desplegar dues xarxes ferroviàries, una per a cada companyia, la francesa i l'espanyola.

Tot anava bé, fins que alguns integrants de les cabiles pròximes, seguint l'estructura feudal que encara mantenien les cabiles rifenyes, es van rebel·lar contra el Roghi i aquest va haver de sortir cames ajudeu-me. El següent pas va ser atacar els treballadors de les mines i del ferrocarril i així va començar una guerra que duraria 18 anys i que va acabar amb el règim de la Restauració i amb el prestigi de la Monarquia.

Les veus contràries a la guerra van omplir les pàgines dels diaris de fàcil demagògia. El sistema de reclutament injust i les baixes de nois de famílies pobres als pedregosos vessants marroquins eren raons contundents per condemnar l'actitud dels governs de la Restauració. Però la veritat és que Espanya era presonera de la geopolítica i no podia fer abandonament dels acords contrets.

Tres anys més tard, quan el Protectorat es va fer realitat, ni Espanya ni França van ser capaces, fins gairebé els anys 30, de sotmetre tota la seva zona d'influència. Espanya ho faria el 1927 i França no ho aconseguiria fins als anys 30.

Milers d'espanyols van perdre la vida per intentar sostenir les engrunes que les tres potències europees havien deixat a Espanya. Gran Bretanya i Alemanya no volien una França dominadora del Mediterrani i la zona de responsabilitat espanyola servia de zona coixí perquè això no passés, per la qual cosa era impossible abandonar la responsabilitat contreta.

¹ Extracte d'un periòdic francès, publicat a El País, 8 d'abril de 1906.

² El Liberal, 8 d'abril de 1906.