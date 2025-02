Tempesta antidemocràtica

Per coses meravelloses que et porta la vida, des de fa un temps, imparteixo un curs d'Educació Secundària (ESO) per a Persones Adultes. Normalment, els alumnes que s'hi matriculen tenen una autoestima baixa i veuen la universitat com un temple del saber al qual mai no podran accedir. Ja en tenen prou amb reprendre els estudis després d'anys allunyats dels llibres de text.

Aquesta visió de la universitat és la mateixa que teníem molts dels qui, en el seu dia, vam voler emprendre estudis superiors. Però cap idealització és bona, perquè com més alt es posa el pedestal, més dura és la caiguda. Encara més quan, aquests darrers dies, han circulat notícies sobre professors que alerten d'una baixada del nivell dels alumnes (recordeu que fins fa poc dir això era de professor caspós) i sobre la irrupció de grups encaputxats i emmascarats a la Universitat Complutense de Madrid. En nom de l'antifeixisme, com no podia ser d’una altra manera, aquests grups han impedit que es dugués a terme un acte d'Iván Espinosa de los Monteros.

Des del meu punt de vista, el més greu ja no és la irrupció violenta d'estudiants que impedeixen la celebració d'un esdeveniment perquè no es pot garantir la seguretat dels assistents. L'element preocupant és que no hagi existit unanimitat a l'hora de condemnar aquesta censura. La por al clàssic "ah, però tu defenses Espinosa de los Monteros?" fa que qui s'atreveix a defensar la llibertat d'expressió ho faci amb reserves. Tot això explica la consolidació d'un discurs oficial que, casualment, coincideix entre el govern i els mitjans dependents, i que, a més, fomenta l'autocensura. A ningú li agrada ficar-se en problemes, així que la millor manera d'evitar-los és no portar la contrària.

Fins fa poc, encara hi havia qui gosava negar que existís una cultura de la cancel·lació. Però, davant de casos com el de Sofía Gascón, el negacionisme es fa insostenible. A una escala menor, jo mateixa ho he patit: poc després de la massacre del 7 d'octubre de 2023, em van cancel·lar una presentació de llibre per mal temps. Coses del canvi climàtic...