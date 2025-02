Situació esperpèntica actual: una actualització

Estimat lector, amic lector: si té vostè la sensació que està tot fora de lloc, com si el poder, la informació i el sentit comú haguessin sortit en estampida, cadascun pel seu costat, no es preocupi. No n'és la seva percepció, la que falla. És que estem travessant una situació de caos especialment satisfactòria. La detallarem.

Junts x Cash amenaça amb una moció de confiança, per després retirar-la, per mantenir el Govern del país enemic, Govern que per aquelles casualitats de la vida, és el que els paga els sous. Aquest Govern està ocupat en donar suport a Zelensky i a l'Iran contra Putin i Israel, just en el moment en què Zelensky, l'Iran, Putin i Israel s'han alineat amb Trump i pactaran tot allò pactable.

Com que Sánchez (el president estimat per Junts x Cash) ha de combatre el feixisme, perquè és el campió de l'antifeixisme universal, ara té pressa per trobar feixistes en una altra part, a ser possible morts, de manera que ha optat per vèncer Franco cinquanta anys després de la seva mort, segurament perquè Calígula no estava disponible.

En aquesta valenta lluita antifeixista acompanyen Sánchez la seva habitual patulea d'indigents morals: el PNB amb la seva màquina registradora, ERC amb Rufián concedint entrevistes a Évole, Yolanda fent el ridícul fins i tot quan es renta les dents i les noies de Podemos reconvertides en monges clarisses amb vot de silenci: aquestes fanàtiques, que no paren de sermonejar-nos, a totes hores, sobre tot allò diví i allò humà, ara callen davant les aventures del Casanova Monedero i sobre el fet notable que elles mateixes arxivessin les denúncies de les dones grapejades pel 'Senyor Professor Chavista'. De manera especialment còmica, Irene Montero inaugurava ahir un fòrum al Parlament Europeu sobre "violències patriarcals". Almenys està entretinguda uns dies per allà i ens deixa descansar una mica.

Al PP de Feijóo, com era previsible, se li està passant l'arròs. Feijóo no només té maneres i estratègies de solterona, també sembla que el seu destí serà una solitud postmenopàusica irredimible. A la seva dreta, VOX es dessagna per dins mentre Abascal va apareixent a diferents escenaris internacionals com si estigués a punt de prendre Granada a cavall, quan primer va entrar en els governs autonòmics i municipals de manera inútil, després va sortir d'aquests mateixos governs de manera inútil, després va purgar els "crítics" de manera inútil i ara sembla haver optat per convertir-se, de manera inútil, en una estrella de rock crepuscular.

Esperant el seu torn per entrar a la presó hi ha Laura Borràs (la meitat del duet còmic Borràs & Dalmases), Gonzalo Boye (sempre al costat de narcos i terroristes), Ábalos, Koldo, el fiscal general i mitja família de Pedro Sánchez. Els actors dels Goya, Silvia Intxaurrondo, Broncano, Fortes, Nierga i altres fauna televisiva sanchista combaten la "desinformació i els bulos" mentint en tot moment, de manera maníaca, incontenible. Sílvia Orriols resisteix i Puigdemont continua engreixant. Els islamistes segueixen apunyalant gent, els okupes segueixen assolant els barris, les pasteres omplen les platges.

Estimat lector, això és un circ. Tot el noble i just ha estat bandejat d'aquests escenaris. A aquest manicomi només val la pena treure el cap amb unes crispetes i una llauna de cervesa, com qui contempla un cultiu bacterià devorant-se a si mateix.