Sevillano Cousillas, l'heroi de Cudia Tahar

El 14 d'abril de 1935, en el marc del quart aniversari de la Segona República Espanyola, es va dur a terme una cerimònia en què el president Niceto Alcalá-Zamora va condecorar amb la més alta distinció militar tres homes de l'Exèrcit. La medalla imposada era la Creu Laureada de Sant Ferran, el màxim reconeixement que podia rebre un soldat espanyol per la seva valentia en combat.

Dels tres homenatjats, dos eren generals: Eduardo López de Ochoa, que havia dirigit la recuperació del territori perdut pel Govern durant els fets d'Astúries de 1934, i Domingo Batet, per la seva intervenció contra la insurrecció a Catalunya. El tercer condecorat, però, no era un general ni un alt comandament, sinó un modest capità de Zapadors. El seu nom, Ángel Sevillano Cousillas, i el seu acte d'heroisme havia ocorregut deu anys abans, en un pedregós munt del Marroc anomenat Cudia Tahar.

A diferència dels generals que van rebre la Laureada per accions de combat a la Península, Sevillano va rebre el reconeixement de l'Estat per una defensa extrema en territori africà, on va resistir amb els seus homes fins al límit de la supervivència. La seva història, una de les més notables de l'Exèrcit espanyol al segle XX, ha quedat relegada a l'oblit, com tantes altres que van ser ofuscades per l'ombra indulgent i implacable de la Guerra Civil.

Ángel Sevillano Cousillas va néixer a San Fernando, Cadis, el 14 de setembre de 1897, en una família profundament vinculada a l'àmbit militar. El seu pare, José Sevillano Muñoz, era general d'Infanteria de Marina, i la seva mare, Emilia Cousillas Andian, també provenia d'un llinatge castrenc. La seva infància va transcórrer en un ambient on la milícia no només era una professió, sinó una forma de vida que implicava tota la família.

El jove Ángel va créixer envoltat d'uniformes, banderes i relats de campanyes. No va ser una sorpresa quan va intentar ingressar a Infanteria de Marina, però no ho va aconseguir. Lluny de rendir-se, el 1914, amb 17 anys, es va allistar com a soldat voluntari al Primer Regiment d'Infanteria de Marina. Poc després, va decidir orientar la seva carrera cap a l'Exèrcit de Terra i específicament al Cos d'Enginyers.

El 1915, va ingressar a l'Acadèmia d'Enginyers de Guadalajara, un centre de formació que exigia una preparació tècnica i científica molt més rigorosa que les acadèmies d'Infanteria o Cavalleria. Mentrestant, a aquestes últimes, un cadet es graduava després de tres anys d'estudis, a l'acadèmia d'enginyers el procés acumulava cinc anys, i fins i tot més per a aquells que no aconseguien superar els rigorosos exàmens. Sevillano va romandre sis anys al centre, ja que va repetir un curs, una pràctica habitual per la dificultat de la formació.

Finalment, el 1921, va aconseguir el Reial Despatx que li atorgava el lloc de tinent d'enginyers. No va tenir temps per a celebracions. Aquest mateix mes, va esclatar al Marroc la crisi més greu que havia enfrontat Espanya a Àfrica: el col·lapse de la Comandància General de Melilla que es coneixeria històricament com el Desastre d'Annual.

Durant l'estiu de 1921, l'Exèrcit espanyol va patir la seva pitjor derrota al Marroc. El general Manuel Fernández Silvestre havia expandit el seu territori al Rif superant el límit elàstic i, després d'una ofensiva rifenya dirigida per Mohamed Abd el-Krim, les tropes espanyoles van ser massacrades a totes les circumscripcions. En pocs dies, Espanya va perdre més de 10.000 homes i tot l'esforç colonial va quedar al límit del col·lapse.

El 26 de juliol de 1921, mentre es trobava de vacances a San Fernando, Sevillano va rebre un telegrama urgent que li ordenava incorporar-se al Batalló Expedicionari de Zapadors de Melilla. Es va traslladar immediatament a Cadis i, l'endemà, va embarcar al creuer Catalunya en direcció al Marroc.

El jove tinent va arribar a Melilla el 28 de juliol, en un moment crític: la ciutat estava en greu perill de caure en mans rifenyes. Juntament amb la seva unitat de zapadors, va treballar en fortificacions, reforç de tanques i millora de camins per assegurar el subministrament de les tropes. En el seu primer combat, mentre col·locava una càrrega explosiva en un edifici, el seu superior, el capità Fosar, va resultar greument ferit, deixant a Sevillano al comandament de la companyia. Amb poc més d'una setmana d'antiguitat i les estrelles recentment brodades sobre la bocamànega del seu uniforme, ja havia de comandar una unitat d'un centenar d'efectius.

Durant els següents mesos, va participar en la reconquesta de posicions clau: Nador, l'aeròdrom de Zeluán i Monte Arruit. En aquest últim, va presenciar una de les escenes més esgarrifadores de la seva vida: els cadàvers dels soldats espanyols massacrats després de rendir-se unes setmanes abans.

El 1923, després de dos anys de combats, va ser destinat a Oviedo, tot i que se li va comissionar a Guadalajara, on va exercir de professor de geometria a l'Acadèmia d'Enginyers. Tanmateix, la guerra al Marroc encara no havia acabat.

L'Infern de Cudia Tahar

El setembre de 1925, després d'un breu període a la Península, Sevillano va ser enviat de nou al Marroc per participar en el desembarcament d'Alhucemas, una operació crucial per derrotar els rifenys. No obstant això, abans que aquesta maniobra es portés a terme, els rebels van llançar un atac sobre Tetuan, buscant desestabilitzar el domini espanyol a la zona.

El 3 de setembre, uns 4.000 rifenys van atacar la posició de Cudia Tahar, una elevació de gran importància tàctica a 944 metres d'altitud, des de la qual es dominava Tetuan. La guarnició espanyola estava composta per 143 homes, majoritàriament catalans i aragonesos.

Des de l'alba, els rifenys van iniciar un intens bombardeig artiller amb l'artilleria, seguit de diversos intents d'assalt. A les primeres hores, 14 soldats van morir, inclòs el tinent d'Artilleria. Davant d'aquesta situació, Sevillano va ser enviat amb una petita unitat de reforços. La seva missió: reparar el perímetre i reforçar la posició.

A la seva arribada, Sevillano va organitzar els treballs de fortificació sota el foc enemic. Mentre supervisava les feines, una granada va explotar prop seu, causant-li ferides al pit i a la cama. Tot i això, va refusar abandonar el seu lloc i va continuar al comandament dels zapadors i la resta de supervivents, ja que era l'oficial més antic de la posició.

El dia 6, sense aigua ni municions suficients, els defensors van començar a beure la seva pròpia orina. Els avions intentaven llançar blocs de gel, però les condicions no permetien un subministrament adequat. El dia 12, el mateix Miguel Primo de Rivera va enviar un missatge prometent que una columna de Legionaris i Regulars arribaria l'endemà.

Cal tenir en compte que la caiguda de la posició obria pas lliure als rifenys cap a la capital de l'àrea d'influència espanyola del Protectorat marroquí, la qual cosa suposava una seriosa amenaça tenint al gruix de les tropes espanyoles implicades en el desembarcament d'Alhucemas. L'objectiu de la Harka, comandada per Mhamed Ben Abd el-Krim El Jattabi, germà gran del líder rifeny, era distreure tropes del desembarcament i fer-lo fracassar. L'ombra d'Igueriben, que va ser la causa del col·lapse total de la Comandància de Melilla el juliol de 1921, es tornava a col·locar sobre els caps dels espanyols.

Finalment, el 13 de setembre, legionaris i Regulars van trencar el setge. Dels 200 defensors originals, només 34 van sobreviure i 22 d'ells amb ferides de diversa gravetat. Tots els oficials, inclòs Sevillano, havien mort o resultat ferits. Sevillano recordaria la resta de la seva vida als soldats catalans i aragonesos que, juntament amb ell, van resistir davant de totes les dificultats inimaginables.

Per la seva valentia, Sevillano va ser condecorat amb la Medalla Militar Individual i la Creu Laureada de Sant Ferran, un honor reservat només per als més heroics. Els avatars de la demora de deu anys estan recollits en la biografia que va escriure el seu net molts anys després.

El 1936, el capità Sevillano estava destinat al Ministeri de la Guerra, el 20 de juliol va acudir al seu lloc de treball, com qualsevol altre dia, però hi havia civils a la porta que li van indicar que havia de tornar a casa. No va participar en la sublevació, però va ser detingut i portat a la Presó Model primer, i la presó improvisada de Sant Antón després. Allí va coincidir amb Pedro Muñoz Seca.

El capità Sevillano, l'heroi de Cudia Tahar, va ser un dels presos que van ser trets de les chechas i enviats a Paracuellos del Jarama per ser afusellats. Un trist final que només demostra l'incomprensible, despiadat i miserable odi, la crueltat i l'absurd dels primers mesos de la Guerra Civil en tots els llocs d'Espanya, estiguin sota el poder que estiguin.

La història no es repeteix mai, però sí que es donen situacions anàlogues perquè els que van portar la polarització a l'assassinat fa 90 anys, no deixen de ser els nostres avantpassats més directes i, per tant, éssers humans com nosaltres. Tota generació té el dret de cometre els seus propis errors, però repetir els que van portar el nostre país als seus pitjors moments no demostra més que ignorància, temeritat i irresponsabilitat. Els espero el dimecres que ve...