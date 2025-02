La segona caiguda de Roma

La violència innata està dins de cadascun de nosaltres. L'educació, la cultura i els valors adquirits per cada civilització al llarg de la història; permeten que es mantingui continguda i ens escandalitzi. Però, una vegada alliberada, té un efecte multiplicador amb un considerable augment de la tolerància a la barbàrie. Aquest aspecte s'aprecia, sobretot, en els conflictes civils, ètnics o religiosos. Fins i tot en guerres amb motivacions polítiques la violència arriba a límits inimaginables en les fases anteriors a l'enfrontament. Societats, simplement polaritzades, van acabar saldant comptes a través de l'assassinat més macabre. Espanya té diversos exemples d'això, amb diverses guerres civils a l'esquena. La història ha d'ensenyar-nos els perills de les divisions provocades per aconseguir alineaments en funció de l'enemic i no de les propostes

Quan diverses civilitzacions conflueixen en el mateix espai, és necessari establir unes normes de tolerància i convivència mútua, perquè, en cas contrari, la més violenta d'elles tractarà d'imposar-se a les altres. Roma va ser un exemple clar de com una civilització avançada pot caure sota el jou d'altres molt menys desenvolupades.

Durant segles, la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident ha estat objecte d'intensos debats acadèmics. Les interpretacions tradicionals emfatitzaven la corrupció interna, el declivi moral i la incompetència militar. Qui no ha pensat en la desaparició de l'imperi com un acte de saqueig que va arrasar amb tot? Els quadres dels pintors romàntics del XIX ens dibuixaven aquesta escena. Els cavalls bàrbars galopant entre columnes corínties mentre tot crema al seu voltant. La dramatització fantasiosa d'un moment com si tot hagués succeït en una única jornada, com si Roma hagués caigut de vuit a quatre un dia del 476, quan Odoacre va desmuntar del tron imperial a un noi de 18 anys.

El fàcil és interpretar la caiguda de la civilització més avançada de la seva època com el resultat d'una ràpida invasió militar. Totes aquestes teories de caràcter simplista que van ser motivades al segle XVIII i que es van anar fent més populars amb els romàntics, es contraposen a les versions modernes que consideren una complexa interacció de factors econòmics, polítics i socials, com les causes del col·lapse del poder romà.

No obstant això, en les últimes dècades, historiadors experts en l'època han començat a revisar el paper dels pobles bàrbars no només com a invasors externs, sinó com una presència interna cada vegada més influent dins de les fronteres de l'Imperi. Aquesta nova perspectiva suggereix que la caiguda de Roma no va ser un esdeveniment sobtat causat per forces estrangeres, sinó el resultat d'un procés gradual en què la convivència i integració dels bàrbars dins de la societat romana va acabar debilitant l'estructura d'un enorme estat i facilitant la seva fragmentació.

A finals del segle III i principis del segle IV, l'Imperi Romà va enfrontar nombroses dificultats: crisis econòmiques, pressions a les fronteres, lluites internes pel poder i canvis demogràfics. Malgrat els esforços d'emperadors com Dioclecià i Constantí per restaurar l'estabilitat, les reformes administratives i militars no van aconseguir prevenir un progressiu deteriorament de l'autoritat central. En aquest context, els pobles bàrbars, que incloïen germànics, huns, alans, gots, visigots, etc. van començar a jugar un paper més rellevant dins de l'Imperi.

La idea que els bàrbars van ser merament invasors que van destruir Roma ha estat substituïda per una visió més rodona en què es reconeix la integració d'aquests grups dins del sistema romà. Durant segles, Roma havia permès l'entrada de grups bàrbars com foederati (aliats militars), confiant en el seu servei per a la defensa de les fronteres. Aquesta política, que en un principi oferia beneficis a ambdues parts, eventualment es va convertir en un factor desestabilitzador.

L'ús de pobles bàrbars dins de l'exèrcit romà no pot considerar-se com una característica nova. Des de temps de Cèsar i August, els soldats auxiliars formaven part de les legions. No obstant això, a partir del segle IV, el seu paper dins de l'exèrcit i l'administració imperial va augmentar significativament. En lloc de reclutar i entrenar ciutadans romans per a la defensa de l'imperi, perquè aquests estaven ocupats en gaudir de tots els avenços i riqueses aconseguides durant segles de saquejos a altres pobles, els emperadors van començar a dependre de mercenaris bàrbars, molts dels quals mantenien les seves pròpies lleialtats tribals i culturals. Els bàrbars nascuts ja dins de les fronteres de Roma no es van integrar com a ciutadans romans tradicionals i van continuar mantenint els seus costums i les seves confessions religioses. Aquesta política va derivar en una fragmentació progressiva de la identitat romana. La lleialtat a l'emperador i a l'Estat es va veure erosionada per la presència de comandants bàrbars que tenien interessos personals i xarxes de poder paral·leles. Generals com Estilicó, d'ascendència vàndala, o el visigot Alaric van arribar a jugar papers transcendents en la defensa de Roma, però, al mateix temps, van contribuir al seu col·lapse.

Una altra faceta va ser l'econòmica. La integració dels bàrbars en les files militars romanes va tenir un impacte directe en l'economia de l'Imperi. Es va produir un increment de la càrrega fiscal per sostenir un exèrcit cada vegada més dependent de mercenaris estrangers. Al mateix temps, el deteriorament del sistema administratiu i el seu funcionariat va provocar el col·lapse del comerç i la reducció de l'activitat agrícola en moltes regions. La capacitat de l'Estat per recaptar impostos va disminuir, cosa que va debilitar encara més l'autoritat central.

És molt probable que tot aquest procés no fos una mera conseqüència de la pressió externa, sinó el resultat d'una transformació interna que va debilitar la cohesió de l'Imperi des de dins. En delegar la defensa i l'administració a poblacions alienes a la tradició romana, l'Imperi va perdre la seva capacitat de control sobre els seus territoris i va dependre cada vegada més d'acords locals amb líders bàrbars, que eventualment van prendre el poder a les seves pròpies mans.

El punt culminant d'aquest procés va ocórrer al segle V, quan l'autoritat romana a Occident es va col·lapsar completament. La presa de Roma per Alaric l'any 410 va fer vulnerable a la ciutat eterna per primera vegada en segles. Però va ser molt més decisiu l'establiment de regnes bàrbars en territoris anteriorment controlats per l'Imperi. Els visigots a Hispània, els francs a la Gàl·lia i els ostrogots a Itàlia van ser els més coneguts, però hi va haver diversos més i cadascun va ocupar la seva zona per establir-hi regnes que portaven vocació de substitució de l'Imperi.

Es va produir una transformació gradual en què les institucions romanes es van fusionar amb estructures polítiques bàrbares, i dic bàrbares perquè no eren estrangers, ja que, durant dècades, van viure dins de les fronteres de l'Imperi. La transformació va ser un procés llarg i lent. Probablement, els ciutadans de Roma, com els de l'Europa del segle XXI, no van ser conscients de la seva pròpia decadència. Les caigudes de les civilitzacions tenen dues formes: la purament militar en què per conquesta una civilització es posseeix dels territoris de l'altra i l'absorbeix, o per substitució, la qual cosa s'ha produït al llarg de la història a base de moviments d'unes poblacions que desplacen a altres o, directament, les substitueixen per aclaparadora demografia.

La civilització occidental està en decadència. Aquest procés que probablement durarà dècades o, fins i tot, algun segle, serà també lent i progressiu. Però, quan tens una població que comet suïcidi demogràfic per falta de natalitat es produeix, per força natural, una substitució ètnica, cultural i religiosa. Ja no és una qüestió de si la immigració és bona o dolenta, el contundent de la situació és que és inevitable. De res servirà construir murs altíssims, torres de vigilància sofisticats i expulsar a qui cometi delictes, només seran tiretes a la ferida d'un tret mortal per a la pervivència cultural. Serà un procés que durarà algunes generacions, però la tendència és clara i determinant.

Cap civilització ha sobreviscut al pes de la història i la nostra tampoc ho farà. La competència entre la Xina i els Estats Units ens portarà escenaris futurs amb greus tensions comercials, energètiques i geoestratègiques. Els europeus es veuran en l'obligació de triar bàndol perquè la seva pròpia debilitat els incapacita per protagonitzar un lideratge de res. Les tensions que ha generat Trump amb Europa o el Canadà podrien aconseguir l'efecte d'un alineament comercial amb el gegant asiàtic que ven tot barat. El nou emperador ha començat fort i vol demostrar al món que segueix portant la túnica de l'hegemonia, però la nova revolució tecnològica pot haver agafat, per primera vegada, als Estats Units amb el pas canviat i aquesta vegada, al contrari del que va succeir amb la carrera espacial, pot ser que no salvi els mobles a l'últim minut.