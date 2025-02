El nou full de ruta de l'ANC

Amb la idea d'estalviar al lector les nàusees i migranyes derivades de tractar de primera mà amb el material geriàtric-processista de l'ANC, passem a resumir els punts més importants del nou "full de ruta" que va presentar l'ANC a l'Ateneu.

1) S'establirà un límit al coeficient d'intel·ligència per als socis de l'ANC, permetent només l'admissió de persones amb demència, o en estat de dissonància cognitiva terminal, per no haver de tractar amb comentaris a les xarxes sobre els set anys de ridícul i hipocresia transcorreguts des de 2017

2) Els senyors Llach i Pesarrodona es traslladaran un cop al mes a Montserrat, en companyia de mitja dotzena de tietes histèriques per realitzar, com en el seu dia va fer l'enyorat Quim Torra, una vaga de fam de tres hores, entre el berenar i el sopar.

3) Laura Borràs, el temps que no estigui ocupada comprant bosses de Louis Vuitton, passejarà pel país en companyia de l'incansable Dalmases, trossejant contractes per a tots aquells que desitgin que els seus contractes siguin trossejats.

4) S'establiran mecanismes obligatoris (o-bli-ga-to-ris) de renovació dels lideratges, que consistiran a confirmar fins a l'eternitat els líders que van enfonsar el moviment indepe, amb Carles i Oriol al capdavant.

5) Es dotarà Agustí Coromines d'una partida pressupostària permanent per a la compra de pastilles 'Juanola'.

6) Es dotarà Francesc Marc Álvaro d'un mirall o joc de miralls amb els quals pugui adorar-se a si mateix mentre va dient una cosa i la contrària, de manera que potser podrem alliberar-nos dels seus discursos i participacions en tertúlies diverses.

7) S'intentarà per tots els mitjans que Toni Comín tingui sempre velers i pianos a la seva disposició per lluitar contra el feixisme.

8) Es cridarà els membres de la CUP que no estiguin ajaguts amb policies perquè participin en un procés assembleari de reflexió sobre els processos assemblearis de reflexió, amb vista a un nou procés assembleari de reflexió.

9) En temes de llengua, es promouran cursos per a okupes, carteristes romanesos, imams salafistes i africans embogits amb matxet. Es posarà al capdavant de l'IEC a Juana Dolores i els seus companys quinquis poligoneros. La normalització lingüística la coordinarà Gonzalo Boye, en perfecte castellà, des de la seva cel·la d'Alcalá Meco.

10) Respecte de l'acció parlamentària a Madrid, tots els diputats independentistes tindran pots de vaselina a la seva disposició, per a suportar millor les sessions en què són sodomitzats en públic pel PSOE. Qualsevol diputat que gosi incomodar en el més mínim el govern de Pedro Sánchez serà condemnat a morir ofegat a la piscina de Pilar Rahola mentre Jordi Cuixart neda al seu voltant.

11) Es designarà una nova ambaixada catalana a Colòmbia, en concret a Medellín, que quedarà a càrrec de Joel Joan.

12) Els temes de feminisme seran coordinats pels germans de Hamàs, herois anticolonials; en el cas que Tània Verge o Basha Changue tinguin alguna cosa a objectar, seran castigades a cinquanta fuetades cadascuna.

13) Joan Bonanit proclamarà una nova DUI des del balcó de casa seva, que aquesta vegada durarà almenys vint segons. Mònica Terribas i Vicent Partal obriran el ball de gala en un descampat de Perpinyà al qual acudiran Ruben Wagensberg, si no està de baixa mèdica, i Marta Rovira, si no està deshidratada de tant plorar per les belles muntanyes suïsses.

Ara sí, aquesta vegada sí. La revolució dels somriures.