El ridícul de Junts

"En política es pot fer tot, menys el ridícul" va dir, fa molts anys, el president Josep Tarradellas. És, de fet, una de les seves frases cèlebres. Però malgrat això, alguns, estan disposats a fer el ridícul. Aquesta setmana li ha tocat el torn a Junts per Catalunya.

Dilluns passat tot estava fet per fer fora de la batllia de Ripoll a la batllessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Amb Junts assegurant-se l'alcaldia, que hauria d'haver ocupat la tercera de la llista, Maria Soldevila, gràcies a una macro acord de tota l'oposició. És a dir, amb JxCat, ERC, PSC, CUP i un partit independent posant-se d'acord en els despatxos per anar en contra de la voluntat dels ripollesos.

Després de moltes setmanes d'intenses negociacions que no havien donat el seu fruit a l'inici del mandat, aquest cop sí partits tant antagònics com Junts, el PSC i la CUP semblaven estar disposats a fer fora a Aliança Catalana del govern municipal de Ripoll. De fet, segons apuntaven des de diversos partits, l'acord s'hauria d'haver subscrit la mateixa tarda. A les 18 h. Però el grup municipal de Junts va demanar una nit de marge. Fins a les 10 del dimarts.

Carles Puigdemont, amb sondejos als ripollesos i amb consultes internes dins el seu partit, tenia quelcom a dir-los. Els havia de comunicar que, malgrat haver avalat ell mateix el pacte, Maria Capdevila no podria ser la batllessa de Ripoll. Que el sondeig intern encarregat d'urgència sobre l'opinió dels ripollesos havia donat un 85% en contra de la moció de censura. I que internament, a la direcció de Junts, també hi havia qui rebutjava l'operació per l'alt cost polític que tindria en l'àmbit autonòmic.

Sense donar massa explicacions, més enllà del que havien beneït llavors era "inviable", Jordi Turull es va desplaçar a Ripoll el dimarts per comunicar que es feien enrere. Que trencaven l'acord que ells deien que no havia existit mai -tot i que alguns tenim el document-. Que els ripollesos es pensarien que tot plegat era només un joc de cadires com realment és. Però d'unes altres cadires, no les de Ripoll. En concret les del Parlament.

Sílvia Orriols seguirà sent batllessa de Ripoll perquè així ho han volgut els ripollesos i pel ridícul i la por de Junts. Els de Carles Puigdemont han fet les coses tan malament com saben fer-ho darrerament. Com estem acostumats a veure-ho fer amb el PSOE i Pedro Sánchez. Caldrà veure si aquesta setmana repeteixen ridícul amb la qüestió de confiança que tant van reclamar. De moment amb això de Ripoll han perdut ells i han guanyat els ripollesos.