Nous temps, nova política
El no estigui preparat per al canvi, tant en l’intel·lectual com en l’espiritual, es quedarà enrere sense remei
Les tres teories polítiques sorgides al XIX després de les revolucions burgeses, és a dir, el marxisme, el nacionalisme i el liberalisme, van sorgir per respondre a problemes que ja no són els nostres, per fer habitables paisatges que ja no trobem en el nostre camí. Estem intentant arreglar trens de levitació magnètica amb eines per a catapultes, aquesta és la situació del debat polític a Europa.
Aleksandr Dugin va ser el primer a notar el desajustament dels nous temps. A cada teoria política li corresponia la postulació d’un subjecte: per al liberalisme, el subjecte polític és l’individu racional; per al nacionalisme la nació; per al socialisme la classe. Dugin va assenyalar que els poders geopolítics i financers fa temps que operen en altres termes, sense comptar amb individus racionals, nacions o classes. El problema ve quan la ciutadania continua contemplant el món a través d’aquestes lents obsoletes. Els veritables poders resulten invisibles i poden moure’s amb total impunitat.
El canvi de paradigma va començar amb la World Wide Web i està desembocant en el triomf accelerat del transhumanisme i el tecnofeudalisme. Per als ‘Grans Senyors Digitals’ no existeixen ni l’individu racional, ni la classe, ni la nació. L’oferta digital apel·la a la nostra addicció a la dopamina, no al raonament; per a la supraeconomia digital no existeixen fronteres nacionals; respecte a les grans fortunes planetàries, no existeixen classes, sinó una enorme massa de tecno-serfs per sota de les altures estratosfèriques de l’elit de l’1%.
Tot això està agafant els teòrics polítics amb els pantalons abaixats i el 'cubalibre' a la mà. La festa s’ha acabat i encara no se n’han adonat.
Com podem, en el nou panorama, continuar defensant la nostra llibertat i dignitat? Per començar, prenent consciència que ens trobem davant d’una nova conjuntura que requereix noves idees i noves estratègies. Cal deixar anar llast ideològic: no serveix l’eix esquerra / dreta, no serveix l’apel·lació a les velles estructures del parlamentarisme, no serveixen els mecanismes de decisió dissenyats a l’època del telègraf.
A continuació, cal entendre el postcapitalisme de l’època cibernètica, ja no basat en les distincions clàssiques entre treball i capital, o empresaris i assalariats. La revolució està en marxa i té lloc als mercats monetaris alternatius: els diners s’estan privatitzant, socialitzant, sortint de l’esfera de control dels vells estats que van pactar Bretton Woods. Qualsevol persona equipada amb un portàtil i un accés a internet té accés a escenaris on la interferència de partits, ministeris i buròcrates és nul·la. Llibertat autèntica, salvatge i plena d’oportunitats.
Què són els estats en aquesta nova època? Empreses de serveis ineficients, monstruosament hipertrofiades i en fallida financera. Maquinàries de control orwellià invasiu, manicomis de burocràcia, brutalitat impositiva i regulació exasperant. La tasca del progrés humà no és individual, sinó comunitària, però hem de trobar noves formes de treballar en comú, de viure en comú, de defensar-nos i avançar en comú. I cal fer-ho amb una certa rapidesa, perquè la vella Babilònia s’està enfonsant minut a minut.
Renovar mitjançant sufragi, cada quatre anys, una petita cambra de representants: a l’època de la IA i les comunitats blockchain tot això sona a paleolític. Les institucions no es renovaran, es limitaran a morir de pura inutilitat. I qui no estigui preparat per al canvi, en l’intel·lectual i en l’espiritual, es quedarà enrere sense remei. Parafrasejant el lema de Waterloo: preparem-nos.
