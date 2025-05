I aquí no dimitirà ningú?

Dilluns passat vam patir el pitjor malson del món energètic. L'Espanya de flors i colors que ens havien venut amb la implantació de les renovables, la que tants cops ens havien assegurat que mai es quedaria a les fosques, va patir un zero energètic que va arrossegar pel camí també a Portugal.

Una setmana després d'aquell dilluns negre, mai millor dit, continuem amb la mateixa incertesa que a les 12.33 del migdia. Quan, en funció d'on fóssim en aquell precís instant, ens vam posar a mirar si era culpa de la potència contractada a casa, del nostre edifici o del nostre carrer. Vam trigar una estona a saber que no, que no era només cosa nostra. Però des d'aquells primers missatges fins avui, res nou. Pel que, si m'ho permeten, potser fins i tot hi ha més interrogants que fa just set dies.

En aquesta setmana, l'únic que hem escoltat per part dels responsables de Red Eléctrica, la gestora de la xarxa energètica espanyola, i el Govern d'Espanya, és que ells ho han fet tot bé. Que deu existir algun motiu pel qual Espanya es va convertir, durant unes hores, en Cuba o Veneçuela. Però que no el saben. I que en tot cas, si s'ha de buscar a un culpable, no els mirem a ells.

L'autoflagel·lació dels principals responsables polítics, embolcallada amb la gens menyspreable acció de l'equip d'opinió sincronitzada que repeteix al dictat el que vol la Moncloa, fins i tot us pot haver fet sentir malament a vostès per gastar massa llum i no apostar per les renovables.

Sánchez va parlar tres cops en 24 hores, amb només una d'aquestes intervencions amb preguntes (això sí, convenientment seleccionades). Però no va dir res i assenyalar a les principals operadores com a base d'un relat que, els dies posteriors, han anat repetint un a un els seus súbdits polítics i mediàtics.

I què dir de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica de España, amb 564.000 euros de sou anuals per gestionar una empresa d'energia, del qual en sap ben poc. Doncs malgrat ser registradora de la propietat, la seva formació energètica és més aviat nul·la. El seu únic mèrit per ser l'executiva amb sou públic, sí, Red Eléctrica té una participació majoritària pública, digui el que digui Sánchez, que és qui la va posar a dit, és haver estat ministra d'Habitatge, amb un full de serveis buit, durant l'etapa de Zapatero, i tenir carnet del PSOE.

De veritat, que després d'haver provocat una apagada sense precedents en la història d'Espanya, poc vista en altres països desenvolupats del nostre entorn, que va provocar pèrdues milionàries en diverses empreses i al PIB del país, i que va generar inconvenients personals i econòmics a milers de famílies, ningú pensa dimitir? De veritat, que un cop més, ens hem d'empassar la seva supèrbia, sense ni tan sols escoltar un ‘perdó’ de la seva boca? Quin país tenim. A vegades, hom, pensa que el zero energètic podria haver estat definitiu i tot aniria millor.