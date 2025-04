Oficial: confirmen la causa de la Gran Apagada d'aquest dilluns a Espanya

Espanya ha viscut unes últimes hores extremadament complicades. Des del migdia de dilluns, la península es va veure submergida en una apagada que va deixar llars i negocis sense llum, en alguns punts durant més de 12 hores. Tot va començar exactament a les 12:33 hores.

Des de l'instant en què es va registrar la incidència, els experts de Red Eléctrica i altres organismes d'emergència han treballat sense descans. Ho han fet per restablir el subministrament a totes les zones afectades.

A les 7:00 hores del matí d'aquest dimarts, el 99,95% de la demanda elèctrica havia estat recuperada, assolint els 25.794 MW de capacitat. Actualment, podem parlar d'una situació pràcticament normalitzada a tot el país.

Què va causar l'apagada?

Passada la urgència, ara sorgeix la gran pregunta. Què va causar aquesta històrica apagada? Durant la nit de dilluns, el president del Gobierno, Pedro Sánchez, va oferir la primera explicació oficial. Va ser després d'una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional.

Segons Sánchez, a les 12:33 hores es va produir una desaparició sobtada de 15 gigawatts d'energia —un 60% del consum total del país en aquell moment— en només cinc segons. Aquesta enorme oscil·lació en els fluxos de potència va provocar el col·lapse de bona part del sistema elèctric nacional.

"Això és quelcom que no havia ocorregut mai en la història recent del nostre sistema elèctric", va reconèixer el president en la seva compareixença des de La Moncloa.

Se sap què va provocar la pèrdua d'energia?

Per ara, les causes exactes de la desaparició d'aquesta quantitat d'energia continuen sense estar clares. Pedro Sánchez va ser contundent en afirmar que els especialistes encara no han pogut precisar l'origen de l'anomalia.

"Des de les institucions i en col·laboració amb el sector privat, s'està treballant intensament per esclarir els fets i assegurar que quelcom similar no torni a ocórrer", ha indicat Sánchez, reiterant que totes les possibilitats estan sent estudiades en profunditat.

Encara que es coneix què va produir l'apagada —la pèrdua massiva d'energia—, encara queda pendent descobrir quin esdeveniment concret va originar aquesta fuga inèdita a la xarxa elèctrica.

"El que hem detectat és una forta oscil·lació en els fluxos de potència, acompanyada d'una pèrdua de generació d'energia de magnitud extraordinària", va explicar Eduardo Prieto, director de Serveis a l'Operació de Red Eléctrica. Prieto va afegir que "els detalls específics es confirmaran un cop analitzem la informació registrada a la caixa negra del sistema elèctric".

Un esdeveniment sense precedents que planteja nous desafiaments

La gran apagada d'aquest dilluns suposa un esdeveniment sense precedents en la història recent d'Espanya. Obre serioses reflexions sobre la seguretat i resiliència de les nostres infraestructures crítiques. Experts apunten a la necessitat de reforçar els sistemes de monitoratge i reacció ràpida davant incidents d'aquest calibre.

Mentrestant, el país respira alleujat després de recuperar la pràctica totalitat del seu subministrament elèctric, però roman a l'espera de respostes definitives. Respostes sobre què va originar aquest monumental error que va paralitzar tota una nació durant llargues hores.