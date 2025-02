Junts, Catalunya i la immigració

Catalunya quedarà fora del repartiment solidari de menors no acompanyats que, des de fa mesos, saturen els serveis d'acollida de Canàries i Ceuta. El Govern d'Espanya, així, ha optat per tornar a cedir a les exigències de Junts i ERC, socis prioritaris de Pedro Sánchez, que demanaven que no arribés cap nou menor no acompanyat a Catalunya. Tot i que els motius que esgrimeixen els dos partits independentistes per fer gala de la seva insolidaritat són ben diferents.

Per a Sánchez, els catorze vots de Junts i ERC són imprescindibles per donar llum verda al Congrés a aquest repartiment extraordinari i urgent de més de 4.400 menors no acompanyats. Principalment, els de Carles Puigdemont, ja que els d'Esquerra, malgrat que en el seu moment van traslladar el seu rebuig a acollir a més menas, quan Pere Aragonès encara era president, mai fins ara han votat diferent que els socialistes. Tampoc ho farien amb això.

Però els juntaires, que han decidit dur fins a l'extrem la seva pugna amb el PSOE, de cara a recuperar terreny electoral mitjançant el xantatge, sí que han estat capaços de fer decaure aquest mecanisme excepcional que tant els ha costat pactar al Ministeri de Joventut i Infància i el Govern de Canàries. Un acord que ha costat mesos de negociació i molts esforços per part de l'administració que presideix Fernando Clavijo.

A Junts el tema migratori preocupa. I molt. No tant pels drets dels menors o per la situació que viuen altres territoris com Canàries, que quan han hagut de ser solidaris amb Catalunya, ho han estat. Als de Carles Puigdemont el tema de la immigració els preocupa per una qüestió electoral. Pels vots que Aliança Catalana i Sílvia Orriols els hi estan robant amb un discurs de mà dura amb els migrants.

De moment, i amb l'objectiu de frenar el transvasament de vots de Junts a Aliança, els juntaires han aconseguit treure a Catalunya de la bossa de la solidaritat forçosa. Malgrat que qui ara estigui al Govern sigui un partit aparentment d'Esquerres, el PSC, i que a Espanya governin els socialistes amb Sumar i els Comuns. Donat el cas, com s'ha demostrat, a Sánchez li importen més set vots que els drets socials.