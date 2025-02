Junts, Cataluña y la inmigración

Cataluña quedará fuera del reparto solidario de menores no acompañados que, desde hace meses, saturan los servicios de acogida de Canarias y Ceuta. El Gobierno de España ha optado por volver a ceder a las exigencias de Junts y ERC, socios prioritarios de Pedro Sánchez, que pedían que no llegara ningún nuevo menor no acompañado a Cataluña. Aunque los motivos que esgrimen los dos partidos independentistas para hacer gala de su insolidaridad son muy diferentes.

Para Sánchez, los catorce votos de Junts y ERC son imprescindibles para dar luz verde en el Congreso a este reparto extraordinario y urgente de más de 4.400 menores no acompañados. Principalmente los de Carles Puigdemont, ya que los de Esquerra, a pesar de que en su momento trasladaron su rechazo a acoger a más menas, cuando Pere Aragonès aún era presidente, hasta ahora nunca han votado diferente a los socialistas. Tampoco lo harían con esto.

Pero los juntaires, que han decidido llevar hasta el extremo su pugna con el PSOE, de cara a recuperar terreno electoral mediante el chantaje, sí que han sido capaces de hacer caer este mecanismo extraordinario que tanto ha costado pactar al ministerio de Juventud e Infancia y al Gobierno de Canarias. Un acuerdo que ha costado meses de negociación y muchos esfuerzos por parte de la administración que preside Fernando Clavijo.

A Junts el tema migratorio le preocupa. Y mucho. No tanto por los derechos de los menores o por la situación que viven otros territorios como Canarias, que cuando han tenido que ser solidarios con Cataluña, lo han sido. A los de Carles Puigdemont el tema de la inmigración les preocupa por una cuestión electoral. Por los votos que Aliança Catalana y Sílvia Orriols les están robando con un discurso de mano dura con los migrantes.

De momento, y con el objetivo de frenar el trasvase de votos de Junts a Aliança, los juntaires han conseguido sacar a Cataluña de la bolsa de la solidaridad forzosa. A pesar de que quien ahora esté en el Gobierno sea un partido aparentemente de izquierdas, el PSC, y que en España gobiernen los socialistas con Sumar y los Comunes. Dado el caso, como se ha demostrado, a Sánchez le importan más siete votos que los derechos sociales.