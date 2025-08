Illa Tours S. A.

Encara no fa ni un any que Salvador Illa va ser elegit president de la Generalitat, efemèride que complirà la setmana que vinent, i el cap de l’executiu ja ha agafat més cops l’avió que el tren de Rodalies, descuidant els problemes del dia a dia de Catalunya i prioritzant la seva agenda internacional.

Divendres passat, Illa i un nombrós grup d’acompanyants —des del conseller d’Exteriors fins a diversos assessors i escortes— van posar punt final a una setmana de gira per la Xina, flanquejats en tot moment per personal diplomàtic de l’Estat espanyol. Gairebé cap president català, anteriorment, s’havia atrevit a fer un viatge tan llarg i tan lluny.

El viatge del cap del Govern a la Xina —en alguns moments accidentat— visitant tres països i reunint-se amb empreses sota sospita internacional per presumpte espionatge, com Huawei, responia més a uns interessos partidistes, del PSOE, que als de Catalunya.

Amb una voluntat creixent per part de Pedro Sánchez de comerciar amb la Xina, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a comerciant, a ningú se li escapa que la visita d’Illa al gegant asiàtic perseguia més una intenció d'acontentar Sánchez i Zapatero —amb qui passarà uns dies de vacances a Lanzarote i els podrà posar al dia— que de defensar els interessos comercials, culturals o polítics de Catalunya.

Bona prova d’això que dic és l’agenda pública del president durant el seu periple pel país. Quasi tots els compromisos tenien un lligam o altre amb el PSOE, el govern espanyol o l’expresident Zapatero. I parlo de l’agenda pública, perquè segur que la privada, la que no comuniquen, encara tenia més contactes sospitosos.

Però el de la Xina no ha estat l’únic viatge que ha fet des que va arribar a la presidència, fa gairebé 365 dies. Fa unes setmanes també va ser a l’Àsia, amb una delegació gairebé igual de nombrosa que la que l’acompanyà en el darrer viatge, en aquell cas per visitar el Japó.

El cap de l’executiu català, en aquests mesos en què hauria d’haver trepitjat tots els municipis de Catalunya per conèixer la seva realitat i escoltar els seus veïns, també ha estat a Itàlia o Bèlgica, a més de diversos desplaçaments a Madrid per rendir acatament a Pedro Sánchez, la majoria dels viatges en secret i com a única destinació el Palau de la Moncloa, o a diferents autonomies a tall de visita bilateral, per reunir-se amb els seus homòlegs i demanar-los, sense èxit, suport al finançament singular català.