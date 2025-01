Groenlàndia i el cuc militar

Mark Eyskens, ministre d'Afers Exteriors belga, va definir Europa com "un gegant econòmic, un nan polític i un cuc militar". Corria llavors l'any 1991, amb els serveis de neteja encara retirant les restes del mur de Berlín i un bloc soviètic completament descompost del qual només sobreviurien els seus apèndixs més allunyats de Moscou: Cuba i Corea del Nord.

Europa, llavors, encara estava en procés de definir quin tipus d'unió volia per als seus vells estats. Es va apostar per la política de generar influència internacional a través de l'expansió econòmica amb la bandera del lliure comerç com a estendard d'un poder suau, que es va anar consolidant amb una moneda única per poder competir amb el dòlar.

L'ascens econòmic va proporcionar una fortalesa a la zona euro que va contribuir a posicionar els europeus occidentals en els nivells més alts de qualitat de vida. El baluard del creixement era sostingut a base de l'èxit comercial i de la manca d'amenaces a la seguretat. La tradició europea era la de combatre entre els seus estats i la Unió va detenir aquesta fratricida tendència, encara que els interessos de cada nació, a cavall dels seus llaços històrics amb antigues colònies i protectorats, divergien a l'hora d'assumir determinacions sobre política exterior.

Després del final de la Segona Guerra Mundial i l'arribada del món bipolar, els Estats Units van assumir el paper de defensor d'una Europa que tractava de reconstruir-se després d'haver estat seu de la massacre més gran d'éssers humans des que existeix història escrita.

Les poques ganes de reviure una altra confrontació, després de dues guerres mundials tan seguides; la descolonització i pèrdua d'influència de les antigues potències a favor dels Estats Units o la Unió Soviètica i els dramàtics processos interns d'algunes nacions, van conformar una actitud de mandra respecte als assumptes de seguretat exterior.

L'OTAN va contribuir a augmentar aquest desinterès, això de la defensa era cosa dels americans, i la resta, amb l'excepció dels britànics que volien més del que podien, perquè van perdre colònies, però no arrogància; es va limitar a contribuir amb aportacions minúscules que buscaven més col·locar la bandera que sumar de manera eficaç a l'esforç comú.

D'altra banda, als 60 i 70, van arribar els moviments pacifistes, engendrats a les universitats a les quals acudien "nens bé" que idealitzaven amb un món millor mentre es fumaven tota l'herba que podien aconseguir i entonaven demagògiques cançons amb una cinta al cabell, els ulls vidriosos, la mirada perduda i una guitarra sobre la cuixa.

Ben aviat, negacionistes de les perruqueries es van asseure davant de les centrals nuclears perquè tot el que portés aquest cognom era dolentíssim i calia treure-se'l de sobre. Un desastre a Txernòbil, fruit de l'ensorrament d'un sistema insostenible, va donar volum a les veus que vaticinaven la fi dels temps.

El permanent discurs destacant els drets aconseguits per a la ciutadania, mai va posar com a contrapès els deures als quals aquesta mateixa ciutadania hauria d'estar compromesa. Les societats europees van madurar i els carrers de les seves ciutats, després dels anys negres de la droga i la delinqüència als 70 i 80, es van convertir en llocs segurs i pròspers. No obstant això, és innegable que en aquest aspecte hi ha un imparable deteriorament.

A Europa sempre s'ha tingut una visió dicotòmica dels Estats Units. D'una banda, s'ha copiat l'estil de vida nord-americà, insuflat per pel·lícules i sèries que van posar de moda les hamburgueseries, els cafès, que no eren cafès, servits en un got de paper a preu de dos cigalons; les samarretes i dessuadores de ciutats que mai visitàvem, els tupès, els texans elàstics, Santa Klaus, Halloween i la mitificació del conte de la prostituta que usava fil dental i que trobava un tipus ric amb cabells blancs prematurs. Com a contrapunt, el "Yankis go home" amb pronunciació fricativa, velar i sorda; això del capitalisme molt capitalista; això de l'imperialisme que tant rèdit ofereix a barbuts i bigotuts al sud del Riu Gran i aquesta mentalitat envejosa de culpar de les teves misèries al que li va bé.

La televisió ens va anar modelant, les notícies sempre parlaven de guerres que estaven lluny i davant d'imatges incòmodes s'enviava al petit de la casa perquè canviés de canal, que això de veure desgràcies mentre estàs menjant no era de rigor, a veure si se'ns remouria l'estómac.

Aquells que ja tenim més passat que futur vam créixer veient cremar Beirut i els milers de problemes d'Orient Mitjà, que sempre va tenir vocació d'inestabilitat. Ens vam estremir per primera vegada quan vam veure en imatges, alguns vam tenir la desgràcia de veure-ho de veritat, a gent com nosaltres, vestint texans i caçadores de cuir, corrent ajupits pels carrers de Mostar o Sarajevo per passar d'un costat a l'altre mentre queien granades de morter i el sec so dels fusells ressonava entre edificis que eren com els nostres. Per primera vegada, vam veure que la guerra podia esclatar a la mateixa Europa. Però, per a la majoria, Bòsnia encara estava molt lluny.

Això dels atemptats, que tant havíem patit en aquestes terres, es va estendre per Europa portant a les empedrades avingudes del vell continent la por. Por a pujar a un tren, por a anar a un esdeveniment amb molta gent, por a la bogeria de quatre fanàtics capaços de tot. No obstant això, encara no hi havia una amenaça tan gran com perquè aquesta por calés profundament en la població per més d'una setmana i després d'uns dies es tornava a la rutina. A més, els ajuntaments de tota Europa es van afanyar a posar testos amb arbrissons per evitar que algun penjat conduint una furgoneta jugués a bitlles amb persones innocents.

Les xarxes socials van canviar la manera d'entendre moltes coses. Amb elles es va potenciar l'egoisme. No és que no existís abans, és que els egoistes no tenien micròfons als quals parlar. Quan la piràmide de necessitats de Maslow està coberta, cal inventar-se minúcies per tenir alguna cosa transcendental per la qual protestar, indignar-se i clamar al cel; això sí, que no em suposi sortir al carrer el diumenge, que juga l'Atleti i hi ha coses a les quals un ésser humà no pot renunciar. Perquè cal salvar el món, però no pot un emprendre tals tasques sense veure el Cholo córrer per la banda amb els braços enlaire.

Vam començar a veure com gestos "valents" escriure un tuit, dels de 140 caràcters, reclamant qualsevol cosa, criticant el veí, denunciant el car que s'havia posat el bacó o plantejant una iniciativa per parlar l'idioma tartessi que era una pena que s'hagués perdut.

Van venir més atemptats i la valentia va pujar enters perquè podíem posar banderetes semitransparents a la nostra foto del Facebook, mentre els més joves es concentraven a encendre espelmes al carrer que sempre dona molt respecte als assassins despietats que són capaços de decapitar l'enemic usant un matxet sense afilar.

Es va estendre el pensament que "allà no hi fem res", perquè l'important és la sanitat i l'educació i el que passi fora d'aquestes velles fronteres no ens afecta realment. Com si la sanitat o l'educació no depenguessin de l'estabilitat i de viure en entorns segurs. Com si els fluxos migratoris vinguessin del planeta Raticulín, el gas natural amb el qual ens escalfem es recollís a Instagram o la gasolina dels nostres cotxes sortís de l'aixeta de la cuina. S'ha tendit a evitar el desagradable fins al punt que recollim les safates de carn, perfectament envasada, com si allò no fossin les restes mortals d'un ésser viu.

Ara, el nostre cosí de Zumosol sembla que s'està cansant d'ensenyar múscul i rebre poc a canvi. Una guerra destructiva i terrible en ple cor europeu ha mostrat la nul·la viabilitat de la Unió per poder influir de manera decisiva. La capacitat de producció de municions no dona ni per abastir els mínims requeriments d'una única nació en armes com és Ucraïna.

Europa no té capacitat de dissuasió militar, ja que aquesta recau en la seva permanència a l'OTAN, és dependent de combustibles fòssils dels quals no disposa i té veritables problemes per produir electricitat després de la decisió de la majoria dels seus països de tancar les centrals nuclears, cedint a una política energètica de gestos i no d'eficiència. El que passa al món afecta aquests 400 milions d'avis que són els únics del Planeta que es preocupen per llençar les escombraries en diversos contenidors de colors. Se segueix sent un cuc militar i un nan polític i això que ara, al contrari del que deia Kissinger, Europa ja té telèfon.

Sense capacitat de defensa no hi ha sobirania. Assistirem en unes setmanes a crítiques d'anallestos de sobretaula i 10 minuts clamant contra Donald Trump i Elon Musk pel tema de Groenlàndia. Que ningú dubti que, si de veritat s'ho proposen, promouran un referèndum entre els groenlandesos, que no arriben a la població de Zamora, i que si se'ls promet l'or i el moro votaran a favor d'integrar-se als Estats Units. I després d'això qui protestarà? Els Estats Units aporten una quarta part del pressupost total de l'ONU, dues terceres parts de la contribució defensiva de l'OTAN i tenen una capacitat de dissuasió més que suficient. Si el senyor de pell pastanaga i el seu amic que s'ha comprat una xarxa social per jugar a la política volen, tothom posarà el crit al cel, però Groenlàndia canviarà de bandera. Els Estats Units hauran fet bullying a una Europa incapaç, i els europeus (alguns, perquè per a molts un lloc com Groenlàndia està molt lluny i hi ha molt de gel) posaran banderetes de Dinamarca al seu perfil social.

Anava a escriure una altra cosa, però no hi havia trànsit als turons d'Úbeda i em vaig desviar del camí. No facin gaire cas que la ironia no sempre és raonable, encara que a vegades, sí que ho és.

Que tinguin una bona setmana.