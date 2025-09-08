La foto
Després de molts mesos d'espera, Illa s'ha reunit amb Puigdemont a Brussel·les sense donar detalls sobre la trobada
Han hagut de passar tretze mesos, tretze, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, despatxés amb el que fou president entre 2015 i 2017, Carles Puigdemont. La cita, a Brussel·les, al cor del barri europeu, va ser freda, sense massa explicacions respecte al que es va parlar durant prop d'una hora i mitja. Tot plegat, i ho diu hom que hi va ser present, semblava més un contacte furtiu entre una parella d'amants que no pas una cita institucional. Malgrat els paral·lelismes que l'equip d'Illa intentés fer entre el hall de l'entrada amb la Galeria Gòtica del Palau.
La sala on es van reunir els dos líders polítics era blanca, amb un parell de sofàs individuals de color negre i una taula de vidre que es pot trobar en qualsevol portal de mobles barats. No hi cabia gran cosa més que dos ficus, un a cada costat de la sala, que formaven part de l'única decoració visible. Cap bandera ni de Catalunya, ni d'Espanya ni d'Europa. No fos que Puigdemont se sentís violentat.
De fet, les banderes, malgrat el que diguin des del Govern, es van amagar de forma explícita en un racó de la sala d'exposicions de la planta baixa. Per un lloc per on el líder de Junts no havia de passar en cap moment. Fins i tot quan l'equip de TV3 desplaçat a Brussel·les, amb pluja a l'exterior, va intentar fer una connexió en directe des dels baixos, se'ls va impedir perquè hi sortien les banderes. I que diguin el que vulguin des del Govern, més d'un vam escoltar la prohibició per part de la funcionària de la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea.
A jutjar per la cara i la gesticulació, a Puigdemont se'l veia molt més còmode que a Illa. Potser pel fet d'haver obligat el president a viatjar a Brussel·les per a reunir-se amb ell, evidenciant així que la normalitat que professen els socialistes no és tal. O per haver aconseguit que cap bandera, ara que el cap de l'Executiu les havia recuperat en els espais institucionals, formessin part de la foto.
A ningú se li escapa que de la reunió a Brussel·les, Illa en podia treure poc profit personal. Que tot plegat tenia un altre un objectiu, com ho prova el fet que la cita fou pactada setmanes abans a la residència de vacances de Pedro Sánchez a La Mareta (Lanzarote), després de comprovar l'enviat de la Moncloa a Ginebra, José Luis Rodríguez Zapatero que Puigdemont estava enrocat.
El líder de Junts no va transmetre cap certesa a Salvador Illa respecte d'aquelles carpetes que el dirigent socialista duia sota el braç. El representant de Sánchez, que encara no s'atreveix a fer-se la foto amb Puigdemont, buscava un "Sí" als Pressupostos de l'Estat, a la 'llei Bolaños' i algun tipus de suport al seu propi Govern, malgrat saber que qualsevol entesa amb JxCat pot tenir greus conseqüències amb ERC i la CUP. I de tot això, segons els qui saben com va anar la trobada, res de res. Ni pressupostos, ni 'llei Bolaños' ni res d'això que va dir en el seu moment el mateix Illa sobre l'amnistia, que ara li ha aplicat directament al seu rival a les urnes.
