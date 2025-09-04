TV3 retransmet la Diada
La cadena pública catalana tornarà a retransmetre aquest any la manifestació de la Diada de l’11S, tot i el poc interès social
S’ha conjecturat aquests dies que, per primera vegada en anys, TV3 no retransmetria la manifestació de la Diada. Això havia commocionat la part més hooligan del món indepe, acostumada a tenir una cobertura massiva per a cadascuna de les seves festetes inútils. Finalment, sembla que sí que tindrà la cobertura habitual.
En realitat, retransmetre manifestacions té tant de sentit com retransmetre la posta de sol. No hi ha cap lloc civilitzat on les televisions es dediquin a coses així. El desplegament habitual és una cosa còmica: posen un reporter, per exemple, a Pau Claris, per anar connectant amb ell: “Ja ha arribat la manifestació a Pau Claris?”. El reporter mira el carrer buit darrere seu i diu “no, encara no ha arribat”.
Al cap de deu minuts anuncien a correcuita que la manifestació ja ha arribat a Pau Claris, com si fos l’arribada de l’home a la Lluna. Llavors tornen a connectar amb el reporter, que mira per sobre les espatlles i confirma que sí, que efectivament, la multitud passa per allà. I així durant tres hores.
La cosa sol adornar-se amb entrevistes a peu de carrer amb senyores histèriques i matrimonis vestits com excursionistes (Decathlon s’ha fet d’or amb els indepes), a més d’actuacions exasperants de l’Elèctrica Dharma i discursos de regidors desconeguts.
El cas és que l’ANC ha estat lluitant de manera heroica per assolir la total irrellevància i finalment ho ha aconseguit. Ningú sap ja què es proposa exactament. El seu últim acte conegut va ser una sentada davant dels jutjats pel tema de Sixena, a la qual van acudir literalment 19 persones, entre elles Agustí Coromines i el duo romàntic Borràs & Dalmases. Van llegir un manifest, van desconvocar i se’n van anar a dinar.
L’únic tema que sembla tenir clar actualment l’ANC és la qüestió palestina, a jutjar pel discurs embogit que va fer Lluís Llach l’altre dia al port de Barcelona en homenatge a la Flotilla Cannàbica. Enfonsada la causa independentista, necessiten nous abocadors intel·lectuals on llençar la seva obtusa incompetència. Alguna cosa han de fer per entretenir-se.
Els partits del Procés, per descomptat, assisteixen a la desfeta com si la qüestió no anés amb ells. Junts x Cash i Esquerra Republicana del Califat estan ocupats a servir el PSOE amb abnegació absoluta, en tot el que necessiti, i les noies de la CUP es dediquen a decorar mesquites i menstruar per les orelles. L'únic actor polític interessant a Catalunya, avui dia, és Silvia Orriols i no sembla que estigui gaire disposada a deixar-se involucrar en el negoci de les samarretes de colors.
Per seguir creient en l’ANC cal un grau d’inconsciència somnambular només a l’abast dels lectors de Vicent Partal, és a dir, una minoria de gent alienada, víctima d’un dèficit cognitiu greu. Cal instal·lar-se en una habitació fosca i insonoritzada i connectar els residus d’activitat cerebral als servidors de Vilaweb. Es tracta d’un mètode de suïcidi intel·lectual lent, però segur.
En realitat, la sort del moviment indepe estava sentenciada des del moment en què va acollir a les seves files Albano Dante Fachín, que ha enfonsat tot el que ha tocat. L’estratègia hauria d’haver estat la contrària: portar Fachín a la Moncloa perquè Espanya implosionés en sis mesos. Però ara ja és tard.
