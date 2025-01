El dia que va morir Espartero

El 9 de gener de 1879, una crònica del diari El Globo donava la notícia de la mort de Baldomero Fernández Espartero: «El vencedor de Luchana, de Ramales i de Morella, el guerrer il·lustre que simbolitzava les glòries de la llibertat en la seva primera i tenaç lluita contra el carlisme, va morir a la seva residència de Logronyo a les set i mitja del matí d'aquell dia». Va ser el 8 quan va expirar un dels militars més importants del desordenat i complex segle XIX espanyol.

El dia de la seva mort portava més d'un quart de segle lluny de la política activa, però els seus contemporanis no l'havien oblidat.

Espartero va asseure plaça de soldat el primer dia de novembre de 1809. Acabava de complir els 16 anys. Va servir com a distingit en el Regiment d'Infanteria de Ciudad Real i en el Batalló de voluntaris d'Honor de Toledo. El seu bateig de foc va arribar tan sols 18 després de la seva incorporació a files i va ser durant la Batalla d'Ocaña, en la qual les tropes espanyoles van haver de cedir davant l'Exèrcit de Josep I i els regiments del Primer Imperi Francès.

Es va replegar amb els seus companys a l'Illa de Lleó, on va romandre durant el bloqueig de la plaça gaditana i va assistir com a alumne a l'Acadèmia d'Enginyers que s'hi va organitzar. Després d'això, va participar en diverses batalles més durant la Guerra de la Independència. El 1812 va assolir el càrrec de sotstinent, convertint-se en oficial. El 1815, ja com a capità, es va embarcar per dirigir-se a Ultramar, on va romandre diversos anys, participant en múltiples accions al Virregnat del Perú. El seu valor, la seva audàcia i la seva capacitat d'adaptació a una guerra completament diferent de la que havia conegut davant els francesos, li va valer per anar acumulant ascensos fins a arribar a brigadier el 1823, quan encara no havia complert els 29 anys. El mèrit per poder assolir tal graduació, equivalent a un general de brigada actual, el va fer durant la sagnant batalla de Torata. El cavall que muntava va caure mort i Espartero va rebre tres ferides, una d'elles de gravetat. No va voler retirar-se del camp de batalla fins que, després de donar diverses càrregues a la baioneta, va obtenir la victòria juntament amb els seus homes.

Amb la separació d'aquells trossos d'Espanya que es van convertir en repúbliques amb les fronteres dels virregnats i les capitanies generals, Espartero va tornar a la Península per tornar a donar l'última batalla al mes de maig de 1825, quan tot estava perdut. Va caure presoner de guerra de Simón Bolívar, qui el va mantenir tres mesos en un calabós fosc, sense comunicació i del qual no va ser alliberat fins a l'u d'agost d'aquell any.

Espartero va continuar a Amèrica fins al mes de març de 1828, data en què va tornar definitivament al que quedava d'Espanya.

Cinc anys de relativa tranquil·litat el van portar, el 1833, a Vitòria, ja que estava al comandament del Regiment de Sòria i va ser dels primers a passar a les províncies basques i a fer front a les partides carlistes que s'estaven formant. D'aquesta manera, es va erigir en un dels principals protagonistes de la primera guerra civil espanyola lliurada en territori europeu. L'1 de gener de 1834 ja era el comandant general de la província de Biscaia i després de diverses accions que es van comptar com a victòries, a l'abril de 1834, va ser promogut al càrrec de mariscal de camp, l'equivalent a general de divisió.

Espartero es va anar convertint en un dels generals més importants durant les campanyes d'una guerra civil cruel, llarga i que va suposar un autèntic desastre per a Espanya. S'enfrontaven les dues maneres d'entendre la nació: Per una banda, la que es recolzava en els antics regnes, en la llei vella, en la tradició i en una monarquia forta i absoluta que els mantingués sota un mateix propòsit, però preservant les particularitats de cadascun. Per altra, la que mirava cap a la uniformitat, el parlamentarisme, el poder central i la igualtat entre tots els territoris. Dos conceptes que rivalitzaven en els camps de batalla, dirigits per militars que havien lluitat colze a colze contra el francès i que ara s'entestaven a matar compatriotes. No era tant un tema dinàstic, com un assumpte d'aplicació de dos sistemes polítics completament diferents.

Durant els primers anys de la guerra, al capdavant de la seva Divisió, va lliurar no pocs combats a les verdes muntanyes basques i navarreses. El 16 de setembre de 1836, va ser nomenat general en cap de l'Exèrcit del Nord, virrei de Navarra i capità general de les províncies basques. Espartero, el soldat distingit de la Guerra de la Independència, assumia les més altes responsabilitats militars i polítiques durant la turbulenta dècada dels 30 del segle XIX.

La presa del pont de Luchana, en una acció agosarada que li va permetre ocupar el pas sobre el riu en només uns minuts, o la batalla a les altures de Santa María i Galdácano, en la qual va ser ferit, una vegada més, al capdavant dels seus regiments i demostrant que no es deixava evacuar quan encara podia mantenir-se dempeus o sobre el seu cavall, van fer d'ell una llegenda, la llegenda del general liberal.

Després d'això, va ser nomenat general en cap dels exèrcits reunits, i, des d'Aragó va arribar fins a Guadalajara, ciutat assetjada pels carlistes, aconseguint alliberar-la. Els seus actes, en ocasions superant la temeritat, el van portar a assolir el càrrec de capità general, i l'1 de juny de 1838, la reina regent li va concedir grandesa d'Espanya de primera classe. El seu ducat seria el de la Victòria, en honor a la seva fama com a soldat.

Va ser ell, i no un altre, qui es va entrevistar a Vergara amb el general Maroto a finals d'agost de 1839, signant, el dia 31, el conveni que segellava la pau entre isabelins i carlistes, donant als derrotats generoses condicions per les quals els militars que així ho volguessin podien conservar «càrrecs, graus i condecoracions» i passar a servir a la reina contra la qual havien combatut.

Al maig de 1940, amb la derrota del general Cabrera, l'últim dels que encara resistien, a Berga, Espartero es va convertir així en el principal valedor de la causa isabelina que va resultar victoriosa de la primera guerra civil en sòl peninsular.

Espartero va ser el primer dels "espadons", militars liberals que van acumular tant poder que van assumir el lideratge polític gràcies a la seva fama com a soldats. Els regnes van quedar només com una ombra que únicament va sobreviure en la seva versió militar, en forma de capitanies generals. L'Estat liberal tenia només tres nivells administratius, quedant la diputació provincial i l'ajuntament com a únics referents territorials per sota del Govern Central.

Espartero es va convertir en president del Consell de ministres al setembre de 1840, perdurant un any en el càrrec fins a assumir la regència del regne. El seu valor, la seva audàcia i la seva capacitat de comandament, no li van servir de res davant els polítics de Madrid que molt aviat van començar a conspirar contra ell, perquè el general, poc destre en les coses de la res pública, no satisfeia ningú. De la resta, en parlarem en un altre article, perquè la convulsió, els pronunciaments, les revoltes, els canvis de govern i el desordre generalitzat era tal, que no hi ha espai suficient en un article per narrar-ho.

Avui només volia recordar, aprofitant l'efemèride, que el manxec va morir a Logronyo, molts anys després de guanyar fama i prestigi i assolir el cim a cavall de la seva capacitat militar.