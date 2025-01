Europa va morir a Rotherham

El 2017 mitjans com The Guardian, la BBC o The Independent es van fer ressò de l'informe encarregat pel Rotherham Metropolitan Borough Council sobre el funcionament de bandes islàmiques organitzades de pedofília i tràfic humà, que havien causat més de 1400 víctimes entre els menors de la zona. Es van documentar casos de grooming, abús sexual individual o grupal, segrest, violència física inhumana; el pitjor de tot, es va documentar la manera en què les autoritats van treballar per ocultar el tema per no alterar la idea que la convivència multicultural era un èxit. El primer per a polítics, jutges i policia va ser no "donar ales" a la islamofòbia o a l'extrema dreta. Les víctimes van ser obscenament desateses per l'administració i fins al dia d'avui les famílies lluiten perquè es faci justícia.

Per què ha tornat el cas de Rotherham al debat públic? En primer lloc, per l'obstinació personal d'Elon Musk a dir el que li vingui de gust, usant la seva llibertat d'expressió, cosa que l'esquerra britànica considera poc menys que activitat criminal. És a dir, consideren que el problema no són les milers de víctimes infantils de la pedofília islàmica, sinó el fet que un bilionari sud-africà faci públiques les seves opinions al respecte.

En segon lloc, perquè Tommy Robinson està patint presó en aïllament per denunciar el cas; perquè aquesta mateixa setmana un usuari de xarxes socials va ser condemnat a 20 mesos de presó per publicar opinions contra els immigrants que violen nenes angleses; en tercer lloc perquè ningú ha pagat encara la seva responsabilitat en l'ocultament del cas més salvatge d'abús infantil de la història de l'Anglaterra moderna.

En tercer lloc, perquè ja sabem quan i on va morir Europa, l'Europa de Petrarca i Cervantes, de Velázquez i Modigliani, de Bach i Mendelssohn, de Newton i Heisenberg, de Montesquieu i Stuart Mill. Va morir a Rotherham, a mans d'aquells que van preferir defensar un relat abans que defensar nens indefensos en mans d'animals subhumans. Calia escollir entre la justícia i l'Alcorà i van escollir el segon per poder prosseguir amb la seva agenda d'arruïnar dos mil anys d'una civilització que va néixer d'Atenes i de Jerusalem i que a través de la Roma cristiana i el Renaixement va produir una esplendor que mai no ha produït cap tribu de pederastes camellers arrebossats en sorra, ignorància i luxúries demoníaques.

Europa va morir, Europa va col·lapsar, Europa va acabar. D'això cal ser conscients, per no viure enganyats. El que queda és un vesper en què ningú vindrà a defensar-nos si no ens organitzem. L'Islam va ser, és i serà contrari als valors occidentals. Però ara no només hem obert la porta als nostres enemics, sinó que les nostres autoritats (hi ha un lloc molt especial a l'infern per a traïdors com aquests) lluiten perquè l'hegemonia i impunitat d'aquests bàrbars bruts siguin absolutes. Europa va morir: no hi ha escenari al qual tornar, no hi ha marxa enrere possible per recuperar el que vam perdre. Ara es tracta de mirar als ulls al destí i saber que les postures còmodes ja no són possibles. Les guerres culturals són culturals, és clar, però són guerres al cap i a la fi.