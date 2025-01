Solidaritat forçosa

L'any que acaba de començar porta un regal implícit pels cotitzants amb un sou brut anual de més de 59.999 euros. Un nou impost, aparentment de "solidaritat", per fer front al pagament de les pensions dels nostres pares i avis. Un cop més les generacions més mal tractades, les que més difícil ho hem tingut tot, a l'hora d'iniciar un projecte personal propi, ens hem de fer càrrec ara d'unes pensions que nosaltres no sabem si cobrarem mai.

El Govern d'Espanya, que considera classe alta a tot aquell amb un sou mensual superior als 3.000 euros, el triple del que costa a Barcelona o Madrid un pis d'una habitació sense massa floritures, ha decidit imposar una 'quota de solidaritat' pels qui s'esforcen en el seu àmbit laboral, treballant més que d'altres, per obtenir també una millor retribució.

Aquesta nova retenció als nostres salaris, s'emmarca en les reformes socials i laborals aprovades els darrers anys i té com a objectiu incrementar els recursos del sistema públic de pensions en un context d'envelliment poblacional, on el nombre de jubilats creix de manera més ràpida que la població activa. I a diferència dels nostres sous, que en molts casos estan congelats des de fa una dècada, el Govern del PSOE i Sumar ha decidit que any rere any s'han d'apujar les pensions -cosa que no critico- i que ho hem de pagar nosaltres -cosa que sí que critico-.

Segons el Govern de Pedro Sánchez, aquesta nova quota, que suposarà la resta d'uns 50 euros mensuals per un sou de 3.000 euros, és concebuda per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Un cop més, la classe treballadora pagant la inoperància dels nostres governants que no han set capaços de fer la feina ben feta gestionant els nostres impostos. I, com retenir els surt gratis i fàcil, tiren per la via de continuar minvant de robar als contribuents.

El pitjor de tot, és que ho embolcallen amb la paraula solidaritat. Fent-te creure que estàs fent un bon gest. Però no és així. Estàs pagant, per dos cops, amb els impostos ja habituals més el de nova creació, un sistema de pensions que ja hauria de ser sostenible per si sol. Com ho ha estat sempre. Més encara quan el mateix Govern d'Espanya, el que l'imposa, assegura que la creació de feina i de cotitzants a la Seguretat Social és millor que mai. Les coses no lliguen.