Alumnes patidors, alumnes perdedors

Quan, de petits, els nostres fills ens diuen que la foscor els fa por, sovint els responem sense empatia i els enviem de nou al llit, demanant-los que no tinguin aprensió, que no els passarà res; però això no resol la seva por, la nodreix. De manera similar actuem davant la frustració d'un alumne quan plora o pateix davant un mal resultat acadèmic, quan li diem que no plori, que no és tan important a la vida, o en altres ocasions quan els recriminem i els renyem amb un "ja t'ho vaig dir que amb aquesta actitud suspendries". En aquest cas estem davant d'un alumne que pateix i que, sense ser la causa fonamental del fracàs escolar nacional, tot el contrari, sí que solen tenir problemes per portar amb seguretat la seva formació. Davant d'això, i quan el noi sabem que posarà de la seva part, que no ens estarà manipulant amb teatre lacrimogen sota el proverbi indonesi que diu que les llàgrimes són com les perles, mai saps si són falses, cal donar-li un suport per a la seva autoestima explicant-li que això és normal, que a hom també li passava, però que s'està al seu costat perquè aprengui a superar-ho. En fi, que més que preocupar-se, cal ocupar-se perquè l'escolar trobi les seves estratègies i reforci la seva ment davant els problemes de la vida. Contràriament, el convertirem en una magdalena defectuosa que es desinflarà en sortir del forn familiar. El gran problema no és la capacitat, sinó la inconstància.

Hi ha alumnes d'insuficient, de suficient, de 'Bé', de notables i fins i tot d'excel·lents, però també n'hi ha que resulten inclassificables, els que treuen notes dispars en funció dels seus gustos i temporades. El seu butlletí mostra alguns suspensos, uns quants 'Bé', i fins i tot potser algun notable. En tal cas estem davant d'un alumne inconstant, el que treu una mica de tot i molt de res, tot un jardí de flors i cards, un alumne que ens pren la davantera i que, tard o d'hora, espavilarà, superant els seus adults en una cosa que anem perdent: l'adaptabilitat. Però cada vegada més els adults pensem que un alumne amb problemes és un malalt.

La pedagogia i política actuals potencien una cosa molt perillosa davant el fracàs escolar. A vegades es deriva un alumne a l'expert a la recerca d'una malaltia, sabent que el que pateix és un mal hàbit educatiu. I cada vegada s'emeten més veredictes clínics que els pares creuen com una invalidesa estudiantil i no un mal hàbit adquirit. Fins i tot pot ser que hi hagi sinistres especialistes que els assegurin de manera recurrent que els alumnes amb dificultats estudiantils són escolars limitats, que pateixen diverses síndromes, i fins i tot que diguin que la mandra és una patologia d'origen genètic. Davant tal perversitat, es creen individus que mai se sentiran responsables de res i que en res valoraran l'esforç, tot el contrari, la seva ignorància serà atribuïda a dificultats. En fi, que si als defectes se'ls diu malalties, mai es podrà exigir que ningú intenti millorar; és més, la família culparà la genètica de les seves limitacions i ningú es farà responsable de res.

Atendre com a malalts els alumnes sense hàbits els enfonsa en una fal·laç patologia. Millor exigir que l'especialista redacti un informe de pautes d'intervenció a l'aula, és a dir, com atendre individualment l'estudiant. Doncs bé, durant més de vint anys de docència, i després de demanar sempre a l'especialista pautes d'intervenció per a alumnes amb dificultats, mai les vaig rebre; només un sí oral, però un buit total. I si vostè és pare o mare, no cregui sempre que el seu fill està malalt per un diagnòstic. Simplement vegi-ho com un obstacle a superar, com un escull a esquivar i no com una àncora fixada al fons. Apliqui les teràpies mèdiques que se li ofereixin i traci's un pla amb dates flexibles amb els seus objectius. Si tot això no dona els resultats desitjats, reformuli les etapes. Com deia Albert Einstein: "És bo fer-se un pla, però després no seguir-lo". Improvisi complint tot l'anterior. Si alguns passos del projecte fracassessin, no ho derivi tot al paracientífic, simplement esperi uns mesos i no busqui culpables. Potser ens hem acostumat massa a anar a l'especialista per resoldre tots els nostres problemes. A veure si al final els capritxosos i malcriats serem nosaltres mateixos, els adults. Potser a l'adolescent li convingui un canvi de centre, un canvi de grup o un canvi d'hàbits. I, si el púber no dona més, no cal resignar-se, cal ocupar-se.