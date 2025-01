Nou i ferm comunicat de Frank Cuesta sobre el seu estat de salut: 'És una cosa...'

Frank Cuesta ha compartit un nou comunicat sobre el seu estat de salut. En un recent directe, el conegut herpetòleg ha parlat amb franquesa sobre el seu tractament. "És una cosa normal", ha explicat sobre els canvis que patirà el seu cos.

Frank Cuesta ha reconegut que està sota supervisió mèdica. "Va arribar el dia en el qual jo començo un tractament", afirma. Segons les seves paraules, porta diversos anys lluitant amb una malaltia.

Frank ha revelat que ha seguit un tractament alternatiu durant els últims quatre anys. No obstant això, aquest gener marca l'inici d'un nou procediment. "Tots els gener m'han de ficar un 'mollo' allà per la medul·la i fer unes coses", va comentar.

L'herpetòleg també va mencionar els possibles canvis físics. Va dir que la seva aparença podria variar a causa del tractament. "Encara que veieu que baixo pes, o que em cauen els cabells o alguna cosa així, és una cosa normal", ha aclarit.

Frank va voler tranquil·litzar el seu públic respecte a aquests canvis. Va comentar que no és motiu de preocupació. "No és que m'estigui morint ni que m'estigui passant alguna cosa", va emfatitzar.

A més, ha explicat que havia guanyat pes recentment de manera premeditada. Ho va fer com a preparació per a la possible pèrdua de quilos durant el tractament. Aquesta mesura reflecteix la seva determinació i planificació davant els desafiaments.

Els problemes de Frank Cuesta amb la seva exdona

Frank Cuesta va saltar a la fama gràcies a un programa que presentava a Cuatro. Aquest espai el va portar a explorar llocs remots a la recerca de fauna exòtica i perillosa. Actualment, la seva dedicació està centrada en un santuari d'animals a Tailàndia.

El santuari és un refugi per a espècies en perill i animals rescatats. Aquest projecte reflecteix la seva passió per la natura i el seu compromís amb el medi ambient. La seva tasca ha estat àmpliament reconeguda per seguidors de tot el món, menys per Yuyee, la seva exdona.

Malgrat la seva feina admirable, Frank ha estat al centre de diverses controvèrsies. Les xarxes socials han estat un espai on ha tingut enfrontaments amb usuaris. Aquestes trifulgues han generat titulars, però també han enfortit la seva autenticitat.

Un altre aspecte que ha captat atenció mediàtica són els seus problemes personals. En els últims mesos, ha estat en el focus per la seva relació amb la seva exdona, Yuyee. La tensió entre ambdós ha estat motiu de discussió en diversos mitjans.

Frank Cuesta, no obstant això, manté el seu compromís amb la seva feina i amb els seus seguidors. Amb aquest comunicat, busca dissipar rumors i centrar l'atenció en la seva recuperació. La seva honestedat i transparència continuen sent el seu segell distintiu.