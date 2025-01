Rocío Flores confessa el veritable motiu de la seva desaparició: 'Ha estat brutal'

Rocío Flores anunciava emocionada la setmana passada l'esdeveniment que la companyia per a la qual treballa anava a celebrar a Màlaga. La filla d'Antonio David Flores, després d'uns dies de silenci, ha explicat el perquè de l'absència a les xarxes socials. "Ha estat brutal", resumia en poques paraules la influencer.

La jove explicava als seus fidels que la va sorprendre molt la presència de rostres com David Meca. El nedador, campió del món i d'Europa, va desvelar les adversitats a les quals va haver de fer front al llarg de la seva carrera esportiva. Però si alguna cosa va marcar Rocío va ser la mentalitat de "superar tot repte que se li ha posat per davant".

A més, Flores explicava a través d'un vídeo les raons per les quals va decidir formar part de l'equip de Farmasi. "El que més em va cridar va ser la història de la companyia", ha reconegut sobre la filosofia d'aquesta empresa dedicada a la venda de cosmètics.

Rocío Flores ha donat detalls de l'esdeveniment al qual va assistir el passat cap de setmana

La filla de Rocío Carrasco reconeix que se sent feliç amb aquesta ocupació dos anys després de deixar la seva feina com a col·laboradora de televisió. La influencer, que cada vegada s'acosta més al milió de seguidors a Instagram, ha canviat els platós de televisió per la venda de cosmètics.

Al fil de l'esdeveniment del passat cap de setmana, Rocío ha usat el seu perfil públic per recordar als seus seguidors en què consisteix el negoci en el qual inverteix el seu temps. La jove aclaria que Farmasi no només distribueix els seus productes, sinó que també els fabrica.

Flores, a més, descobria que qualsevol pot formar-se en aquest negoci i seguir el seu exemple gràcies a les eines que la seva empresa posa a disposició de qui estigui interessat.

Rocío ha fet de casa seva la seva oficina. Des d'allà gestiona la seva cartera de clients i atén els centenars de missatges que rep cada dia. Juntament amb ella la seva inseparable Roma, la gosseta que va adoptar fa un any i a la qual considera la seva nena.

Rocío Carrasco no té problemes a fer la competència a la seva filla

Curiosament, a l'abril de l'any passat, la mare de Rocío Flores anunciava el llançament d'una línia de cosmètica per a pells madures. Un negoci amb el qual podria fer la competència a la seva pròpia filla. Coincidint amb el seu 47 aniversari, Rocío Carrasco presentava aquest projecte davant amics i periodistes.

"Estic emocionada d'oferir productes que reflecteixin la meva passió per la bellesa i la cura personal", afirmava l'ex d'Antonio David Flores.

Queda clar, doncs, que mare i filla, distanciades des de fa diversos anys, comparteixen, vulguin o no, les mateixes inquietuds professionals.