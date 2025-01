Ferma declaració de Frank Cuesta després de l'última hora sobre Yuyee: 'Ho volem'

Frank Cuesta ha trencat el seu silenci després de donar l'última hora sobre el que ha passat amb Yuyee: ha aconseguit convèncer la seva exdona. Des de fa temps, el youtuber ha intentat que Yuyee li vengui la seva part del Santuari Llibertat on viu i treballa. L'objectiu era posar-lo a nom dels seus fills i finalment la tailandesa li l'ha venut per 165.000 euros.

"El volem ampliar gairebé el doble de l'espai", ha explicat Frank sobre el que pensa fer amb el Santuari. Per a Cuesta ha estat una gran victòria, ja que porta tota la seva vida dedicant-se a vetllar pels animals que hi habiten. Ara, amb la totalitat de l'espai natural, té un gran projecte en ment que posarà en marxa pròximament.

Frank Cuesta confirma l'últim que ha passat amb Yuyee

Frank Cuesta s'ha aconseguit imposar a Yuyee després de superar un any 2024 ple de problemes. A la seva malaltia, s'hi va unir la cruenta guerra que manté amb la seva exdona pel Santuari Llibertat. En el passat, ambdós van crear aquest espai natural "per facilitar el benestar dels animals en el seu hàbitat natural".

Ara, després d'anys batallant, Frank ha pronunciat les seves primeres paraules després de confirmar l'últim de Yuyee: ha aconseguit convèncer-la. El youtuber ha explicat que ha aconseguit que la seva exdona accedeixi a vendre-li la seva part del Santuari per 165.000 euros. Amb la totalitat de l'espai natural, Frank ha anunciat els plans que té per tirar-lo endavant.

"El volem ampliar gairebé el doble de l'espai", ha explicat Cuesta sobre el que pensa fer amb el Santuari. L'objectiu de Frank és treure-li tot el rendiment i fer-lo molt millor per ajudar més animals. No obstant això, és conscient de la gran despesa econòmica que comporta una obra de semblant envergadura i ha anunciat com pensa aconseguir fons.

Fa uns mesos es va rumorejar que Santuari Llibertat es convertiria en un videojoc. Arran d'aquestes informacions, Frank ha confirmat que, efectivament, els rumors són certs. "Estan fent un mapa de Fortnite, no m'han demanat res", explicava Cuesta sobre aquest projecte els fons del qual aniran per al Santuari.

La manera de recaptar fons és molt senzilla: n'hi ha prou amb jugar perquè els desenvolupadors, a través d'"anuncis i patrocinadors", rebin uns diners. Quantitat que anirà a sufragar l'espai natural i la seva futura ampliació.

Frank Cuesta aconsegueix una última victòria amb Yuyee

Frank celebra que Yuyee hagi entrat en raó i accedit a vendre la seva part del Santuari Llibertat. Aquest lloc representa el treball de Cuesta, a més de ser el lloc on resideix i va ser adquirit del tot pel youtuber. No obstant això, les lleis tailandeses prohibeixen que un estranger posseeixi segons quins terrenys al país.

El que va portar al fet que, en els documents oficials, Yuyee figurés com la titular del Santuari. A això es va aferrar l'exmodel per posar Frank en un compromís i fins i tot demanar-li un lloguer per fer ús de l'espai natural. Arribats a aquest punt, Cuesta es va plantejar deixar-ho tot i abandonar el que havia estat la seva llar.

No obstant això, l'última hora de Yuyee, qui ha refet la seva vida amb una dona, informa que la tailandesa ha cedit venent la seva part. El que, no només impedeix que Frank es quedi sense casa i sense feina, sinó que li dona l'oportunitat d'ampliar-lo.

Per a ell, l'espai natural ho representa tot en la seva vida i ha lluitat fins al final per aconseguir adquirir-lo totalment. Ara té per davant una dura feina per costejar-lo i aconseguir el projecte que té al cap.

Per això, confia que el videojoc, al qual ja es pot accedir, aconsegueixi ajudar-lo a tirar endavant el Santuari Llibertat. Sobretot, perquè es tracta d'un joc que "no és de matar, és de crear un santuari, de cuidar els animals", ha explicat. "Això molarà", sentenciava orgullós davant aquest nou treball.