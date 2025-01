Sílvia Abril encén les xarxes amb una foto d'Andreu Buenafuente: detall sorpresa

Aquest divendres, Andreu Buenafuente va celebrar el seu 60 aniversari, assolint aquesta xifra rodona amb el seu característic bon humor i una vitalitat envejable. El presentador i humorista ha arribat a aquesta etapa amb una carrera consolidada i l'afecte d'un públic.

Des de 3cat, van voler retre-li homenatge publicant dues imatges: una actual i una altra dels seus inicis, recordant l'evolució de la seva trajectòria. No obstant això, l'homenatge que més ha emocionat i arrencat somriures va venir de la mà de la seva parella, Sílvia Abril.

Sílvia Abril encén les xarxes amb una foto d'Andreu Buenafuente

L'actriu, coneguda pel seu sentit de l'humor, va utilitzar les xarxes socials per dedicar-li al seu marit una felicitació que no va deixar ningú indiferent. En la seva publicació, va compartir una fotografia de Buenafuente d'esquena a la platja, amb un missatge escrit a la seva pell.

"Happy birthday" en una zona estratègica, acompanyat d'un toc d'humor que defineix perfectament l'essència de la seva relació. Juntament amb la imatge, Abril va afegir unes paraules que van causar sensació: "L'edat sempre donant pel cul! A pels 60 amoooor! T'estimo".

La felicitació de Sílvia Abril no només reflecteix l'afecte que sent per la seva parella, sinó també la complicitat que els caracteritza. Després d'anys junts, han aconseguit mantenir viva una relació que se sustenta en l'humor, el respecte i l'admiració mútua.

Ambdós, referents en l'àmbit de l'entreteniment, han sabut equilibrar les seves carreres professionals amb una vida familiar sòlida i plena de moments únics com aquest. A més, cal recordar que la parella té una filla en comú: la Joana.

Joana, el futur prometedor de la família

En el nucli familiar, també destaca la Joana, la filla de Buenafuente i Abril, que amb només 12 anys ja apunta maneres. La jove, fruit d'aquesta unió tan especial, sembla haver heretat el carisma i l'espontaneïtat dels seus pares, cosa que la converteix en una promesa en potència.

Aquest 60 aniversari d'Andreu Buenafuente marca un fita en la seva vida. A més, també posa en evidència que l'humor i l'amor són els ingredients essencials d'una vida plena al costat de Sílvia Abril i la seva família.