Shakira s'ha quedat sense paraules amb la decisió de l'alcalde de Barranquilla

La ciutat de Barranquilla ha rendit un nou homenatge a la seva artista més internacional, Shakira, atorgant-li el nom a una de les seves principals avingudes. La cantant colombiana s'ha quedat sense paraules amb la notícia, expressant el seu agraïment a través de les seves xarxes socials. Amb aquest reconeixement, el seu llegat queda encara més arrelat a la seva terra natal, consolidant la seva figura com un emblema de la ciutat.

L'alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, va ser l'encarregat d'anunciar aquesta decisió a través de les seves xarxes socials. "El carrer 72 es renova i renaixerà com l'Avinguda Shakira", va indicar en el seu comunicat. Segons l'edil, aquesta iniciativa busca honorar la trajectòria de l'artista i ressaltar el seu impacte en la cultura i el reconeixement internacional de Barranquilla.

El projecte de renovació de l'ara anomenada Avinguda Shakira contempla millores en mobilitat, accessibilitat i infraestructura. La iniciativa inclou la reconstrucció de 2 quilòmetres de paviment danyat, abastant el tram entre la carrera 38 i la carrera 60. Així mateix, s'eliminarà el bulevard central per ser reemplaçat per un paviment d'alta qualitat, dissenyat per suportar el trànsit vehicular i garantir una major durabilitat.

En una segona etapa, les obres s'estendran des de la carrera 60 fins a la Via 40, cobrint 3,5 quilòmetres addicionals. Dins d'aquestes millores es contempla la construcció de voreres amples i accessibles, alineades amb les normatives de mobilitat segura per a vianants. A més, s'instal·laran rampes, rajoles amb guies tàctils i altres eines d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.

La reacció de Shakira

Shakira, commoguda per aquest reconeixement, ha compartit la seva gratitud amb els seus seguidors. "Barranquilla, gràcies per donar-me tant. Per creure en mi, per donar-me suport, per ser el meu refugi, per inspirar-me, per ser casa meva sempre. Estic en deute amb la meva terra i la meva gent per sempre", va escriure en el seu compte d'Instagram. Les seves paraules reflecteixen el vincle profund que manté amb la seva ciutat natal, malgrat el seu èxit internacional.

Aquest homenatge no és el primer que Barranquilla ha dedicat a la cantant. Fa unes setmanes, durant la celebració del Carnaval de Barranquilla, es va instal·lar una placa commemorativa al voral on Shakira es va asseure per gaudir de les festes. La inscripció destaca la seva importància com a icona colombiana i el seu amor per la cultura de la seva ciutat natal.

La notícia del nomenament de l'Avinguda Shakira ha generat un gran impacte en la comunitat barranquillera. Per a molts habitants, aquest és un reconeixement merescut per a una artista que ha portat el nom de Barranquilla als escenaris més importants del món. La decisió de l'alcaldia no només ressalta el seu èxit musical, sinó també la seva tasca filantròpica i el seu constant suport a iniciatives en benefici de l'educació i el benestar dels nens a Colòmbia.

Mentrestant, Shakira continua collint èxits amb la seva gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran", que ha reafirmat el seu estatus com una de les artistes llatines més influents de la història. Malgrat els seus múltiples compromisos, el seu amor per Barranquilla segueix intacte i es veu reflectit en cada mostra d'afecte que rep per part de la seva gent. Aquest homenatge és només una mostra més del profund llaç que la uneix amb la seva ciutat i la seva gent.