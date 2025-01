Vicky Martín Berrocal assenyala Álvaro Morata i envia un missatge: 'No sabeu…'

Vicky Martín Berrocal ha tornat a les seves xarxes socials per enviar un missatge clar a Álvaro Morata. Tant és així que, després de conèixer l'última notícia sobre el futbolista, la dissenyadora no ha tingut cap problema a assenyalar-lo davant de tots els seus seguidors: "No sabeu quina il·lusió m'ha fet".

Va ser a principis del passat mes d'agost quan l'esportista i la influencer Alice Campello van anunciar la pitjor de les notícies. Tal com van confirmar a través d'un comunicat, havien decidit posar fi al seu matrimoni després de vuit anys junts i quatre fills en comú.

No obstant això, cinc mesos després d'anunciar la seva ruptura, la situació d'Álvaro Morata i l'empresària ha fet un gir de 180°. A través d'una romàntica fotografia que han publicat a les xarxes socials aquest dimarts, 28 de gener, la parella ha confirmat la seva reconciliació.

Com era d'esperar, aquesta notícia no ha passat per res desapercebuda. Tant és així que, en qüestió d'hores, s'han convertit en els protagonistes principals de la premsa social espanyola.

A més, diverses cares conegudes del nostre país no han volgut deixar passar l'ocasió per felicitar Álvaro Morata i la seva dona, entre ells, Vicky Martín Berrocal.

La dissenyadora de moda ha publicat a les històries del seu perfil d'Instagram una reveladora foto d'aquesta mediàtica parella. En ella, els podem veure fent-se un apassionat petó. Moment que la sevillana ha aprofitat per enviar-li un missatge a l'esportista:

"No sabeu quina il·lusió m'ha fet veure aquesta imatge quan m'he despertat aquest matí... El triomf de l'amor. Alice Campello, Álvaro Morata, felicitats!".

I és que, a principis del passat abril, la influencer italiana va visitar el set del pòdcast A solas con. Durant la seva intervenció, la jove va compartir amb la dissenyadora de moda alguns detalls sobre la seva relació sentimental i vida familiar.

A més, no va tenir cap problema a explicar-li a Vicky Martín Berrocal com va sorgir l'amor entre ella i Álvaro Morata. Tal com va assegurar la influencer, va ser el 2016 quan va començar la seva història d'amor.

No obstant això, i encara que només havia passat un any des que van començar el seu romanç, el juny de 2017, Alice Campello i el jugador de futbol van decidir unir les seves vides en matrimoni.