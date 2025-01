Màxima felicitat: Anabel Pantoja, David Rodríguez i Alma compleixen un somni

Anabel Pantoja, David Rodríguez i la seva filla Alma ja estan junts a casa. Un fet que ha omplert de felicitat la parella i que tots dos esperaven des que el nadó va ingressar a l'Hospital Universitari Materno Infantil de Gran Canària. Així ho confirmava el pare de la petita davant dels mitjans: "Han complert el nostre somni, que era tornar a entrar per la rotonda del poble".

David Rodríguez, parella d'Anabel Pantoja, es detenia davant dels reporters d'Espejo Público per explicar que la seva filla "ha tingut una evolució tremenda". A continuació, afegí que "l'equip mèdic és sensacional".

La parella no es va separar de la seva nena en cap moment, raó per la qual ara valoren tant coses tan senzilles com el fet de poder sortir al carrer. "Estem que no hi cabem perquè portem molt de temps sense veure el sol", reconeixia el fisioterapeuta, qui assegurava que "la nena està perfecta".

La tornada a la normalitat que tant valoren ara Anabel Pantoja i la seva parella

Segons explicava el cordovès, els últims dies que l'Alma va passar al centre hospitalari "van ser bons" i la nena evolucionava positivament. "Les nostres ments somiaven", reconeixia el jove sobre la possibilitat de rebre l'alta i poder tornar a casa.

Antonio Rossi desvelava a Vamos a Ver que la parella va voler esperar al moment just d'entrar al seu domicili per explicar la feliç notícia als seus. "Van esperar a arribar", destapava el col·laborador de Telecinco, qui agraïa a la cosina de Kiko Rivera que també hagués compartit la notícia a través de les seves xarxes socials.

Anabel Pantoja va tenir aquest gest amb el qual va respondre a l'afecte rebut aquests dies. Una notícia que portaven gairebé tres setmanes esperant i que es va produir el passat dilluns.

El 10 de gener la petita, al mes i mig de néixer, va ser internada després de patir una greu malaltia sobtada. "Ara ens toca tornar a viure. Perquè fa 18 dies vam tornar a néixer els tres", explicava la influencer al seu perfil públic després de gairebé tres setmanes de preocupació i incertesa.

Anabel i David han insistit a agrair l'afecte i el suport que han rebut

Tant Anabel com la seva parella David Rodríguez han agraït públicament les mostres de suport i afecte rebudes al llarg d'aquests dies. "Només volíem de veritat, de cor, agrair tot el que hem sentit de la vostra part cap a ella", escrivia Pantoja al seu post.

La sevillana es fixava en el "respecte absolut" amb què "familiars, amics, mitjans de comunicació, programes i companys" havien tractat el tema de salut de la seva filla. "No tindrem vida per pagar-vos tot el que vau fer", escrivia per concloure.

Anabel i David per fi han reprès la seva vida juntament amb la seva petita de la qual ja per fi gaudeixen en el millor lloc del món, casa seva.