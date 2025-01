Álvaro Morata envia un missatge després de tornar amb Alice Campello: 'T'he de dir...'

Álvaro Morata torna a convertir-se en el centre de totes les mirades després de confirmar-se la seva esperada reconciliació amb Alice Campello. I tot gràcies a l'últim i revelador missatge que li ha enviat a Javier de Hoyos: “He de dir-te que sí, que ens estem donant una segona oportunitat”.

Durant el passat estiu, aquesta mediàtica parella va acudir a les xarxes socials per anunciar la ruptura del seu matrimoni després de més de vuit anys junts i quatre fills en comú. Una notícia que, com era d'esperar, va acaparar durant setmanes nombrosos titulars a televisió i a les revistes del cor.

No obstant això, al llarg d'aquests mesos, els rumors sobre la possible reconciliació d'Álvaro Morata i Alice Campello no van deixar de circular, tot i que ambdós ho negaven. Ara, tot apunta que aquesta reconciliació és una realitat, i prova d'això és la gran notícia que han desvelat a Ni que fuéramos.

Durant l'emissió d'aquest dilluns, 27 de gener, Javier de Hoyos ha deixat sense paraules els televidents en assegurar que una coneguda parella havia decidit donar-se una segona oportunitat:

“Atenció! Exclusiva. S'ha parlat molt d'aquesta parella, moltíssim… Van trencar aquest estiu, es van especular molts motius i crèiem que no tornarien. Han canviat les coses, l'amor ho supera tot i han decidit donar-se una segona oportunitat”.

A continuació, i després de generar una gran expectació al plató, el comunicador ha desvelat la identitat de tots dos protagonistes: “Álvaro Morata i Alice Campello han tornat junts”. A més, ha aprofitat l'ocasió per desvelar el missatge que ha rebut per part de l'esportista.

“M'ha dit: «Javi, he de dir-te que sí, que ens estem donant una segona oportunitat»”, ha confirmat el col·laborador de televisió davant els seus companys i tota l'audiència de Ten.

Com tots sabem, el periodista Javier de Hoyos ha estat una de les persones que més informació ha manejat sobre la crisi d'Álvaro Morata i Alice Campello. I tot gràcies al contacte constant que ha mantingut amb el jugador de futbol durant aquests mesos.

No obstant això, i encara que aquesta reconciliació no ha estat confirmada per cap mitjà de comunicació italià, aquest conegut col·laborador de televisió ha desvelat la veritat:

“Avui a la premsa italiana sortia un rumor que s'havien pogut donar una segona oportunitat. Jo li ho he enviat a Álvaro perquè no vull explicar ximpleries, vull explicar veritats i exclusives”.

Per aquest motiu, ha decidit posar-se en contacte amb Álvaro Morata per conèixer de primera mà tota la veritat. Durant la seva conversa, el comunicador li ha dit a l'esportista que “ja que has estat tan generós amb mi, et demano que ho tornis a ser”.

"M'ha dit: 'Javi, he de dir-te que sí, que ens estem donant una segona oportunitat'".