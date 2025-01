Comunicat sorpresa sobre Archie i Lili, fills del príncep Harry: 'És meravellós'

Recentment, ha sortit a la llum un comunicat sobre Archie i Lili, els fills del príncep Harry: el marit de Meghan vol portar-los a Anglaterra. Un dels motius pel qual els ducs de Sussex van decidir allunyar-se del Regne Unit va ser per l'assetjament dels mitjans. Ara, després que Harry hagi aconseguit vèncer als tribunals un gegant de la comunicació, el seu nom s'ha restablert.

“És meravellós que Harry hagi lluitat i guanyat”, aplaudia el seu oncle, el Comte Spencer, davant la victòria del seu nebot. Ara, el príncep Harry ha aplanat el camí perquè Archie i Lili puguin anar a Anglaterra i conèixer els seus orígens. Una cosa que desitja per sobre de tot i que canviaria moltes coses.

Els plans del príncep Harry amb Archie i Lili

Fa uns dies el príncep Harry va lliurar una dura batalla contra el grup de comunicació News Group Newspapers. Durant anys, el seu director va iniciar una investigació contra el fill menor de Carles III que va afectar greument la imatge de Harry. El que el va portar a abandonar el Regne Unit juntament amb la seva família, per protegir sobretot Archie i Lili.

Ara, acaba de sortir un comunicat sobre els fills del príncep Harry: el marit de Meghan Markle vol portar-los a Anglaterra. Després d'aconseguir el perdó del gegant de la comunicació i una compensació econòmica, Harry està llest per tornar al Regne Unit. “És meravellós que Harry hagi lluitat i guanyat”, celebrava el Comte Spencer, oncle de Harry i germà de Lady Di.

Aquesta victòria suposa el primer pas perquè el príncep Harry torni de nou al que va ser la seva llar sense la pressió mediàtica. Aquest va ser un dels motius pels quals els ducs de Sussex es van mudar a Califòrnia, garantint així la seguretat d'Archie i Lili.

No obstant això, encara queda un assumpte pendent en la seva batalla judicial: garantir la seva seguretat i la de la seva família. El Comitè Executiu per a la Protecció de la Reialesa i les Figures Públiques va dictaminar que Harry i la seva família tindrien un grau baix de protecció. El que el duc de Sussex va considerar injust al no quedar garantida la integritat de la seva dona i els seus fills.

Si això es resol a favor del príncep Harry, no hi hauria impediment perquè Archie i Lili tornin al Regne Unit. Una cosa que el fill menor de Carles d'Anglaterra desitja perquè els seus fills puguin conèixer els seus orígens.

El príncep Harry vol que Archie i Lili tornin al Regne Unit

Han passat tres anys des que Archie i Lili van trepitjar per última vegada el país d'origen del seu pare. Per aquell temps, el primogènit de Harry només tenia dos anys i Lili un, de fet, la neta de Carles III, va néixer a Califòrnia. Per la qual cosa amb prou feines tenen records dels seus orígens paterns.

A més, el rei només ha pogut veure una vegada la petita Lili. Va succeir el 2022 quan Harry la va portar el 2022 amb motiu de la celebració del Jubileu de Platí de la Reina Isabel II. Aquesta va ser l'última vegada que Carles va poder veure els seus dos nets.

Tanmateix, això podria canviar el pròxim mes d'abril quan els advocats de Harry apel·lin la decisió del Tribunal. Aquest va donar la raó al Comitè Executiu en rebaixar el seu nivell de seguretat per no pertànyer ja a la Casa Reial britànica. Però el duc de Sussex no pensa rendir-se fins a aconseguir garantir la integritat de la seva família.

“Vol garantir la seva seguretat i la de la seva família mentre estigui al Regne Unit perquè els seus fills puguin conèixer el seu país d'origen”, expliquen. En cas d'aconseguir una victòria, suposaria un canvi molt significatiu en la seva relació amb el seu pare i el seu germà.