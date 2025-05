Sandra Barneda es trenca a plorar després de filtrar-se tota la veritat sobre 'Supervivientes'

En una recent emissió de Supervivientes, Sandra Barneda es va veure profundament commoguda durant la gala. En ple directe, la presentadora va saber tota la veritat sobre el reality: tots estaven molt afectats pel Dia de la Mare. Sobretot, Anita, qui va aprofitar el moment per reivindicar el paper que exerceix Montoya amb el seu fill, malgrat no ser seu.

“El Dia de la Mare també va per a ell, perquè ell ha estat la meitat”, es va descobrir en ple directe. “Ai, nois, podria posar-me a plorar amb vosaltres”, va assenyalar Barneda profundament commoguda.

Sandra Barneda s'assabenta del que passa en realitat a Supervivientes

El Dia de la Mare a Supervivientes va provocar una onada d'emocions en concursants i presentadora. Sandra Barneda, visiblement commoguda, no va poder contenir les llàgrimes en veure la sensibilitat dels participants. Sobretot, en aquelles com Makoke, Carmen Alcayde i Anita que, com es va assenyalar en directe, són mares.

A elles van ser dirigides les primeres paraules d'una Sandra visiblement emocionada davant les concursants. La presentadora és conscient de com troben a faltar les seves famílies, especialment aquelles que tenen fills. Així va ser com Sandra va saber la veritat de Supervivientes: tots els concursants estaven molt afectats pel Dia de la Mare.

La connexió emocional amb els concursants, que porten més de dos mesos aïllats, es va intensificar en recordar els seus familiars en una data tan significativa. L'absència de contacte amb l'exterior i les dures condicions han fet mossa en ells, que van mostrar les seves emocions a flor de pell.

Anita va ser la veritable protagonista quan va revelar en directe el paper que exerceix Montoya amb el seu fill. Malgrat no ser de l'andalús, Anita considera que els tres havien format una bonica família. “El Dia de la Mare també va per a ell, perquè ell ha estat la meitat”, va afegir la catalana fent que el seu company s'emocionés.

També Sandra, que no va poder ocultar com estava de commoguda davant les paraules de la supervivent. “Ai, nois, podria posar-me a plorar amb vosaltres”, va assenyalar mostrant com havia empatitzat amb ells. Sens dubte, el paper de Barneda va més enllà de la conducció del programa, convertint-se en un pilar emocional per als concursants.

Ja ho vam veure a La isla de las tentaciones on va crear un vincle especial amb Montoya. Ara, Sandra torna a demostrar a Supervivientes la seva capacitat d'exercir més enllà de presentadora.

Sandra Barneda s'emociona a Supervivientes

El paper d'una mare resulta essencial en la gran majoria de les famílies. A Supervivientes, davant un dia tan especial com el de la Mare, molts es van recordar del que havien deixat fora. Carmen Alcayde, per exemple, es va mostrar visiblement afectada en recordar els seus tres fills, mentre que Makoke i Anita van compartir els seus sentiments.

Altres es van recordar de les seves progenitores amb afecte i nostàlgia en un dia tan especial. L'experiència de compartir aquest dia tan significatiu amb els supervivents va marcar Sandra. La seva professionalitat es va fusionar amb la seva empatia, creant un moment televisiu inoblidable.

En edicions anteriors, Sandra ha demostrat la seva habilitat per manejar situacions delicades. Com quan Pelayo Díaz es va emocionar en recordar el seu pare durant una connexió en directe o quan Joshua es va retrobar amb el seu. Ara li ha tocat el torn a les mares i l'emoció va estar molt present durant tota la gala.

I és que, després de més de 60 dies a Supervivientes, els concursants comencen a sentir més que mai l'absència dels seus. La connexió amb Sandra va evidenciar l'estat actual dels supervivents i com estaven d'afectats després de tant de temps lluny de casa.