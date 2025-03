Buckingham llança un comunicat sobre l'estat de Carles III i no són bones notícies

El rei Carles III fa un any que lidia amb un diagnòstic de càncer que, si bé no ha frenat completament la seva activitat institucional, ha requerit ajustos periòdics en la seva agenda. Des de l'inici del tractament, el monarca ha mantingut el seu compromís amb la Corona.

D'aquesta manera, ha assistit a nombrosos actes públics i complint amb tasques oficials, fins i tot des de la seva residència quan les circumstàncies així ho exigien. La seva actitud, guiada pel deure i l'optimisme, ha estat valorada tant dins com fora del Regne Unit.

El rei Carles III, ingressat pel seu tractament contra el càncer

No obstant això, en els últims dies s'ha produït una petita complicació relacionada amb la teràpia mèdica que rep. Això ha portat que el Palau de Buckingham comuniqui oficialment la suspensió d'algunes activitats previstes, com a mesura preventiva.

Afortunadament, la situació no revesteix gravetat. No obstant això, el rei va ser traslladat breument a un hospital per observació després d'experimentar efectes secundaris del tractament que va rebre al matí del dijous.

El Palau de Buckingham ha enviat un comunicat urgent

El comunicat emès per la Casa Reial subratlla que es tracta d'una resposta temporal al tractament i que Carles ja es troba de tornada a Clarence House. Per precaució, també s'ha decidit reprogramar la seva agenda del divendres.

La cita més immediata que ha hagut de posposar era la recepció de credencials de tres ambaixadors estrangers prevista per al dijous a la tarda. Des de Buckingham insisteixen que el procés de recuperació del sobirà continua avançant de manera favorable.

De moment, no es contemplen grans canvis en el seu calendari. No obstant això, no es descarta que es redueixi lleugerament la càrrega d'actes oficials per protegir el seu benestar. Tal com ha transcendit, Carles III continua fent tasques de despatx des de casa seva.

No hi ha dubte que el monarca està mostrant una implicació constant en els seus deures malgrat les limitacions. La visita d'Estat al Vaticà, que estava en preparació, també s'ha vist ajornada.

En aquest cas, la decisió respon a la convalescència del Papa Francesc, recentment donat d'alta després de més d'un mes hospitalitzat. El rei Carles III i Camila li han enviat els seus millors desitjos i confien a poder fer la visita quan ambdós líders estiguin recuperats.