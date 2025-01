Alma Bollo, filla de Raquel Bollo, fa saltar totes les alarmes: 'El problema de…'

Alma Bollo ha tornat a ser notícia. La filla de Raquel Bollo ha fet saltar les alarmes a les xarxes socials. Els seus seguidors no han trigat a reaccionar a la seva última hora després de dir que al seu petit li costa dormir després de confessar que: "El problema de Miguel amb el son".

La jove ha compartit una sèrie d'històries al seu compte d'Instagram. En elles ha relatat el seu dia, un autèntic caos. I és que a la jove se li ha complicat el matí.

Alma Bollo havia de viatjar des de Sevilla cap a Madrid. El motiu: donar suport al seu germà a les gales de Gran Hermano Dúo. No obstant això, no tot va ser tan senzill.

Alma Bollo dona la seva última hora a través de les seves xarxes socials

El dia va començar amb contratemps. Alma Bollo es va quedar sense bateria al mòbil. "No sé com ho he fet", confessava en un dels seus vídeos.

La jove explicava que va haver de córrer d'un costat a l'altre. L'AVE sortia a les 12:30, i ella va arribar a l'estació amb prou feines quinze minuts abans. "Són les 12 i quart i estic aquí a l'estació", relatava, visiblement agitada.

Però el dia no només va estar marcat pel seu viatge. Alma Bollo també va parlar sobre la seva vida familiar. Va fer una preocupant confessió sobre Miguel, el seu nadó acabat de néixer.

Alma Bollo, filla de Raquel Bollo, fa saltar totes les alarmes

"Us vaig explicar el problema del son de Miguel últimament", recordava. Per aquest motiu, no va poder preparar la seva maleta la nit anterior. La jove va haver de fer totes les seves tasques aquell mateix matí, sumant encara més estrès al seu dia.

El problema del son de Miguel ha deixat els seus seguidors preocupats. Molts han mostrat el seu suport a Alma, qui sempre comparteix la seva vida amb total transparència.

Malgrat els contratemps, Alma Bollo va aconseguir arribar al seu destí. El seu suport al seu germà a les gales de Gran Hermano Dúo és incondicional, però la seva prioritat continua sent el seu fill. Ella ha demostrat, una vegada més, la seva fortalesa com a mare i com a persona.

Els seus seguidors no han dubtat a elogiar la seva capacitat per compaginar la seva vida laboral i personal. Els problemes de son de Miguel han generat un debat entre els seus seguidors. Alguns han compartit consells i experiències similars, mentre altres simplement han ofert el seu suport incondicional.

El que queda clar és que Alma Bollo no deixa ningú indiferent. La seva honestedat i proximitat la converteixen en una figura molt estimada. Mentrestant, la jove continua enfrontant-se als reptes del seu dia a dia, sempre amb un somriure i una actitud positiva.