Chayo Mohedano, filla de Rosa Benito, trenca el seu silenci: 'Me'n penedeixo'

Chayo Mohedano, la filla de Rosa Benito, ha sorprès a tots els seus seguidors a les xarxes socials amb una inesperada confessió. A través d'un vídeo que va compartir al seu perfil, la cantant va explicar el curiós problema al qual es va enfrontar en les últimes hores. I és que la jove ha decidit fer-se un canvi de look a casa, el qual li ha espatllat els cabells i després d'això ha confessat: "Me'n penedeixo".

La història va començar amb una frase que no va deixar ningú indiferent: “Mare, per què vius a una hora de distància de mi…”. En el seu missatge, Chayo va relatar com la distància amb la seva mare ha estat clau en el que ha succeït.

“Així em passa el que em passa,” va lamentar l'artista, qui va assegurar que aquest desafortunat episodi podria haver-se evitat si Rosa Benito estigués més a prop. “Ara me'n penedeixo, però tot té solució,” va afegir, deixant entreveure el seu optimisme malgrat tot.

Chayo Mohedano, filla de Rosa Benito, no es talla i trenca el seu silenci

La història va prendre un gir inesperat quan Chayo va detallar què havia passat exactament. “Ahir em vaig tenyir, em vaig treure aquell ros tan fort… i en mirar cap avall, em vaig veure les puntes cremades,” va explicar amb sinceritat. Va ser en aquell moment quan va prendre una decisió dràstica: començar a tallar-se els cabells pel seu compte.

La cantant va confessar que el resultat no va ser l'esperat. “Avui em toca anar a la perruqueria,” va declarar Chayo, conscient que els professionals hauran d'arreglar el dany causat.

Chayo Mohedano acudeix a professionals perquè l'ajudin

Malgrat l'inconvenient, Chayo va voler tranquil·litzar els seus seguidors. Va explicar que la seva perruqueria de confiança va aconseguir solucionar el problema, deixant-la “molt contenta” amb el resultat final. Encara que l'ensurt va ser gran, la cantant va aprofitar l'ocasió per reflexionar sobre la importància de comptar amb el suport familiar, fins i tot en els petits detalls de la vida quotidiana.

La distància entre mare i filla, encara que sembla ser un obstacle, no ha impedit que Chayo trobi la manera de tirar endavant. Aquest incident, que va poder semblar trivial al principi, ha servit per mostrar una vegada més la proximitat emocional entre ambdues, malgrat els quilòmetres que les separen.

Chayo Mohedano va concloure el seu missatge agraint el suport dels seus seguidors i va prometre cuidar més els seus cabells en el futur. Amb el seu característic sentit de l'humor, fins i tot va fer broma sobre la seva “aventura capil·lar” i va assegurar que ja està llesta per lluir el seu nou look amb orgull. Sens dubte, una lliçó que no oblidarà aviat.