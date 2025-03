Última hora de Violeta Mangriñán i Fabio Colloricchio: 'Segueixo processant tot'

Violeta Mangriñán ha tornat a les xarxes socials per compartir una última hora relacionada amb Fabio Colloricchio. A través de les històries d'Instagram, la influencer ha revelat, molt emocionada, l'últim i important pla que ha gaudit en família: "Segueixo processant tot el que he viscut".

No hi ha cap dubte de l'orgullosa que se sent l'exsupervivent de les seves arrels, una cosa que ja vam poder veure durant les setmanes posteriors a la catàstrofe que va generar la DANA.

Ara, Violeta Mangriñán ha tornat a deixar al descobert el seu amor per València, però en aquesta ocasió ha estat per un esdeveniment molt especial per a ella: la setmana de les Falles.

Tal com hem pogut veure a les seves xarxes socials, aquest any, la creadora de continguts ha gaudit al màxim d'aquesta festivitat juntament amb Fabio Colloricchio i les seves filles.

Durant aquesta setmana, Violeta Mangriñán ha estat compartint amb els seus més de 2.400.000 seguidors d'Instagram tota mena de contingut audiovisual relacionat amb les Falles.

Tanmateix, la publicació que més ha cridat l'atenció ha estat la que ha compartit aquest dimarts, 18 de març, a les històries del seu perfil oficial d'Instagram.

En ella, podem veure la núvia de Fabio Colloricchio vestida amb el seu espectacular vestit de fallera i, al seu costat, la petita Gala a mig vestir. Una estampa que, com era d'esperar, ha acompanyat amb un missatge emotiu.

Violeta Mangriñán revela l'últim i emotiu moment que ha viscut juntament amb Fabio Colloricchio

Violeta Mangriñán no ha pogut contenir l'emoció en recordar el moment tan especial que ha viscut juntament amb Fabio Colloricchio i les seves filles a la seva terra natal. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir aquest sentiment amb els seus seguidors d'Instagram:

"Segueixo processant tot el que he viscut fa unes hores, malgrat la pluja. El dia d'avui entra directe al top 10 de millors dies de la meva vida. Com diu la meva mare, plovia perquè la meva àvia no ha pogut contenir les llàgrimes de l'emoció i em quedo amb això".

D'altra banda, i a més de mostrar les primeres imatges de la petita Gala vestida de fallera, Violeta Mangriñán també ha ensenyat el seu increïble vestit d'aquest any. I és que, després de dies sembrant el dubte entre els seus seguidors, la núvia de Fabio Colloricchio finalment ha revelat tots els detalls.

Tal com va assegurar fa uns dies, aquest vestit havia estat fabricat especialment per a ella. Tant és així que, tant el color verd com la resta de detalls, van ser escollits tenint en compte els seus gustos i personalitat.

Per aquest motiu, Violeta Mangriñán tampoc ha volgut deixar passar l'ocasió per donar les gràcies als dissenyadors que s'han encarregat del seu vestit de fallera. Un bonic gest que també ha volgut tenir amb la persona que s'ha encarregat del seu cancan i amb el joier que li ha prestat les seves joies.