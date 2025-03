Comunicat sorpresa sobre Violeta Mangriñán i Fabio Colloricchio: 'Estic súper...'

Fabio Colloricchio ha tornat a les seves xarxes socials per publicar un inesperat comunicat sobre Violeta Mangriñán. A través d'Instagram, l'influencer ha volgut celebrar amb tots els seus seguidors una data molt especial per a la mare de les seves filles: "Estic superorgullós de tot el que aconsegueixes"

Aquest dilluns, 3 de març, aquesta coneguda empresària i excol·laboradora de televisió ha complert 31 anys. Motiu pel qual aquest jove argentí no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de dedicar-li una emotiva publicació a la dona de la seva vida

En ella, podem veure a Violeta Mangriñán i Fabio Colloricchio en una actitud de la més romàntica i còmplice. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció dels seus seguidors ha estat el missatge que el creador de continguts ha escrit a continuació:

"Feliç aniversari a aquesta dona. Violeta, cada dia et superes més. Estic superorgullós de tot el que aconsegueixes, però més encara de la persona que ets. T'estimem molt, feliços 31, amor meu... Ets la millor"

Fabio Colloricchio emet a les xarxes un comunicat pel 31è aniversari de Violeta Mangriñán: "Estic superorgullós"

Violeta Mangriñán i Fabio Colloricchio es van conèixer durant la seva participació a Supervivientes 2019. Des de llavors, i encara que molts han qüestionat el seu amor, tots dos han aconseguit convertir-se en una de les parelles més sòlides de tot el panorama social del nostre país

Prova d'això és la romàntica felicitació que l'argentí li ha dedicat a la mare de les seves filles a través de les xarxes socials. En aquest comunicat, el jove ha deixat clar l'orgull que sent, no només per tot el que ha aconseguit la seva parella, sinó també per "la persona que ets"

Una autèntica declaració d'amor que Fabio Colloricchio ha signat amb les inicials "GGFC", deixant entreveure que el missatge no només era de la seva part, sinó també de Gia i Gala

Per la seva banda, a més de repostar totes les felicitacions que ha rebut pel seu aniversari, Violeta Mangriñán ha publicat una emotiva història al seu Instagram. En ella, ha volgut donar les gràcies a totes les persones que s'han recordat d'ella el dia del seu 31è aniversari:

"Gràcies, us estimo molt. Orgull de la família, dels amics i dels seguidors que tinc. Sóc una tia amb sort", ha assegurat l'actual parella sentimental de Fabio Colloricchio

A més, i per si no fos poc, Violeta Mangriñán també ha compartit al seu perfil d'aquesta xarxa social diverses imatges del dia del seu aniversari. Esdeveniment en el qual no podia faltar un gran pastís d'aniversari personalitzat

En ella, s'han barrejat dues de les coses favorites de l'influencer: el color verd i el te matcha, beguda que li ha permès crear el seu imperi. "More matcha, less drama" es pot llegir en el seu gran pastís amb forma de cor